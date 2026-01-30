Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venerdì 30 Gennaio 2026
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture – Calabria, Webuild si aggiudica il Lotto 1 della SS106 Jonica: contratto da 531 milioni

Tutti i dettagli su occupazione, viadotti e tecnologie digitali.

(Prima Pagina News)
Venerdì 30 Gennaio 2026
Cosenza - 30 gen 2026 (Prima Pagina News)

Tutti i dettagli su occupazione, viadotti e tecnologie digitali.

Nuova spinta per la modernizzazione dei collegamenti nel Sud Italia. Webuild ha siglato il contratto da 531 milioni di euro per la realizzazione del Lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica, un'opera commissionata da Anas (Gruppo FS Italiane) fondamentale per la viabilità della Calabria.

Il tratto interessato si estende per circa 17 km tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest. Si tratta di un intervento ad alta complessità tecnica che prevede: 15 viadotti e 3 cavalcavia (3 km totali); 1 galleria artificiale a doppia canna di 1,4 km; monitoraggio strutturale hi-tech, perché l’infrastruttura sarà dotata di sistemi digitali per il controllo in esercizio.

Per i lavori verranno impiegate circa 500 persone, capitalizzando l'esperienza già maturata da Webuild nel vicino Terzo Megalotto (arrivato all'80% di avanzamento).

L'aggiudicazione consolida la leadership del Gruppo nel Mezzogiorno, dove i cantieri aperti salgono a 20 per un valore totale di 16 miliardi di euro, che vedono 9.500 addetti impiegati (al 30 settembre 2025) e 7.500 fornitori coinvolti.

Webuild realizzerà in totale 55 km della nuova arteria, collegando Calabria, Basilicata e Puglia.

La presenza di Webuild in Calabria si estende anche all'Alta Velocità. Recentemente il Gruppo ha acquisito i lavori per il Raddoppio Paola-Cosenza (linea Salerno-Reggio Calabria), un progetto di Rfi che include la complessa Galleria Santomarco da 15 km.

L'adozione di tecnologie per la sicurezza sul lavoro e la gestione digitale del cantiere (risparmio idrico ed energetico) posiziona questo lotto come un modello di "cantiere sostenibile" per le grandi opere meridionali.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
