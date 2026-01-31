Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:48
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Morta Ileana Argentin, ex deputata Pd: pioniera dei diritti disabili. Aveva 62 anni
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Morta Ileana Argentin, ex deputata Pd: pioniera dei diritti disabili. Aveva 62 anni

Chiara Braga: “Donna straordinaria, capace e coraggiosa”. Da Rutelli a Veltroni, poi due legislature alla Camera. Cordoglio bipartisan per la sua lotta all’amiotrofia spinale.

(Prima Pagina News)
Sabato 31 Gennaio 2026
Roma - 31 gen 2026 (Prima Pagina News)

Chiara Braga: “Donna straordinaria, capace e coraggiosa”. Da Rutelli a Veltroni, poi due legislature alla Camera. Cordoglio bipartisan per la sua lotta all’amiotrofia spinale.

Lutto nel mondo politico italiano: è morta a 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Pd e storica paladina dei diritti delle persone con disabilità. Affetta da amiotrofia spinale, Argentin ha dedicato la vita alla politica inclusiva, iniziando in Consiglio comunale a Roma prima con Francesco Rutelli sindaco, poi con Walter Veltroni.

 Eletta alla Camera per la prima volta nel 2008 con il Pd, ha servito per due legislature, portando nelle aule parlamentari battaglie per l’accessibilità, l’inclusione e la tutela delle diversità.

 "Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari”, ha dichiarato Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

 Il cordoglio si è esteso a tutto l’arco parlamentare, con messaggi bipartisan che ne celebrano l’impegno instancabile nonostante la malattia.

 Una vita spesa per abbattere barriere: addio a Ileana Argentin, simbolo di resilienza e politica al servizio dei più fragili.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#DirittiDisabili
#IleanaArgentin
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it