Morta Ileana Argentin, ex deputata Pd: pioniera dei diritti disabili. Aveva 62 anni

Lutto nel mondo politico italiano: è morta a 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Pd e storica paladina dei diritti delle persone con disabilità. Affetta da amiotrofia spinale, Argentin ha dedicato la vita alla politica inclusiva, iniziando in Consiglio comunale a Roma prima con Francesco Rutelli sindaco, poi con Walter Veltroni.

Eletta alla Camera per la prima volta nel 2008 con il Pd, ha servito per due legislature, portando nelle aule parlamentari battaglie per l’accessibilità, l’inclusione e la tutela delle diversità.

"Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegnato a farci carico e ad avere cura delle diversità. Ci mancherà il suo sorriso e la sua forza. A nome mio e del Gruppo del Pd alla Camera, un abbraccio ai suoi cari”, ha dichiarato Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

Il cordoglio si è esteso a tutto l’arco parlamentare, con messaggi bipartisan che ne celebrano l’impegno instancabile nonostante la malattia.

Una vita spesa per abbattere barriere: addio a Ileana Argentin, simbolo di resilienza e politica al servizio dei più fragili.