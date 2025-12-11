Hai dimenticato la password? Clicca qui
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
Editoriale
Giovedì 11 Dicembre 2025
Musica, Bari: a "Note di Cantiere" arriva il Serena Grittani Quartet con "Cinema, Mon Amour!"
(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Dicembre 2025
Bari - 11 dic 2025 (Prima Pagina News)

Domani, a partire dalle 18.30, il cantiere di via Argiro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un omaggio alle grandi colonne sonore cinematografiche.

Prosegue Note di Cantiere, iniziativa del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.

Domani, a partire dalle 18.30, il Serena Grittani Quartet si esibirà in "Cinema, Mon Amour!". Sul palco Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso), Giovanni Sciasciamacchia (batteria).

Molti capolavori del cinema non avrebbero avuto lo stesso impatto se non fossero stati accompagnati dalle musiche che tutti conosciamo, canzoni e suite diventate tutt’uno con la pellicola. Alcune colonne sonore poi, al di là del connubio con le immagini, vivono di una vita propria e, nel corso dei decenni, sono diventate classic album, capolavori della musica. 

Il quartetto si cimenterà con alcuni dei grandi classici senza tempo che hanno fatto la storia del cinema e che hanno conquistato cuore ed anima degli spettatori.

Note di Cantiere intende trasformare i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione, collaborazione e rinascita urbana anche per sostenere i commercianti e valorizzare via Argiro come simbolo di una città che cresce insieme.

In programma 11 concerti gratuiti, con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, di una selezione di talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione urbana in un’occasione di rigenerazione culturale.

Prossimi appuntamenti: Swing 31 (venerdì 19 dicembre), Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (martedì 23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (venerdì 2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio).

I concerti gratuiti sono in programma dalle ore 18.30 alle ore 20.30 fatta eccezione per il concerto in programma martedì 23 dicembre che si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 14.30.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
