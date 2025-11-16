Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:31
Pescara: "Lo Scrittore, il Libro, il Lettore" raccoglie successo di pubblico e di contenuti

Tre giorni di dialogo, innovazione e cultura all’Auditorium Petruzzi di Pescara per “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”: il pubblico abruzzese, autori, editori e personalità del settore celebrano con entusiasmo una manifestazione che crea un ponte concreto tra la Federazione Unitaria Italiana

(Prima Pagina News)
Domenica 16 Novembre 2025
Roma - 16 nov 2025 (Prima Pagina News)

Tre giorni di dialogo, innovazione e cultura all’Auditorium Petruzzi di Pescara per “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”: il pubblico abruzzese, autori, editori e personalità del settore celebrano con entusiasmo una manifestazione che crea un ponte concreto tra la Federazione Unitaria Italiana

A guardare il successo di partecipazione di cittadini autori editori ed esponenti del settore,  quella che si è conclusa domenica non e stata affatto una scommessa azzardata: portare a Pescara la rassegna “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”, promossa dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), si è rivelata  una brillante e fortunata iniziativa.

La tre giorni all'Auditorium Petruzzi di Pescara ha ospitato da venerdì a domenica un ricco programma di presentazioni, incontri, seminari e cerimonie.

E la risposta della città è stata a straordinaria, ci conferma il Professor Antonio Natale Rossi, Presidente della FUIS : «Siamo profondamente soddisfatti, la partecipazione attiva e calorosa del pubblico pescarese, la qualità dei dibattiti e l’entusiasmo di tutti gli operatori del settore ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Portare questa rassegna a Pescara  ha creato un ponte concreto tra la nostra federazione e il territorio».

Durante la tre giorni è stato conferito il  Premio Cultura a Nicoletta Di Gregorio, e rinnovato fermento  hanno vissuto attraverso dibattiti e presentazioni le riviste promosse dalla Fuis "Cantiere Mediterraneo" e "Scrittori italiani e artisti".

Attualità protagonista con il seminario  “L’Intelligenza Artificiale nell’Editoria e nell’Animazione”, curato da “L’Arte di Scrivere con l’AI”, che ha visto gli interventi di Filippo

Bertoni, Michele Montanaro e Mariangela Taccone. Il volume offre esempi strumenti e strategie per sfruttare al meglio l'AI senza perdere la propria voce.

Per l'entusiasmo vibrante del pubblico l'evento che ha animato la domenica mattina Dritti alla Fonte,  durante il quale sono stati regalati al pubblico centinaia di libri destinati al macero.

Al successo della prima edizione pescarese de " Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”  ha contribuito l’Associazione Editori d’Abruzzo, che ha saputo valorizzare il ricco panorama editoriale regionale


