Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 17:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Sondaggio SWG: Il governo Meloni visto dalla base, ok sicurezza e difesa identità italiana
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Sondaggio SWG: Il governo Meloni visto dalla base, ok sicurezza e difesa identità italiana

Per i suoi elettori il centrodestra ha una visione del futuro chiara con valori ben definiti. Ma emerge una richiesta bipartisan: meno ideologia e più pragmatismo. Il Radar dell’istituto di ricerca triestino.

(Prima Pagina News)
Martedì 20 Gennaio 2026
Roma - 20 gen 2026 (Prima Pagina News)

Per i suoi elettori il centrodestra ha una visione del futuro chiara con valori ben definiti. Ma emerge una richiesta bipartisan: meno ideologia e più pragmatismo. Il Radar dell’istituto di ricerca triestino.

Gli italiani si polarizzano sulla collocazione politica del governo Meloni: se per gli elettori della maggioranza il governo è di centrodestra, per quelli d’opposizione è più di destra. Lo rileva un sondaggio condotto da SWG. “Quando una forza politica governa - sottolinea l’istituto di ricerca triestino - deve inevitabilmente affrontare decisioni che possono entrare in conflitto con i propri valori identitari. Abbiamo quindi analizzato la percezione del centrodestra per verificare se i suoi principi cardine siano ancora chiaramente riconoscibili, e se l’attuale Governo li stia effettivamente promuovendo o difendendo. Gli elettori della maggioranza collocano il baricentro del Governo prevalentemente in una posizione di centrodestra, mentre, dalla prospettiva dell’opposizione, la coalizione è ritenuta più marcatamente di destra”.

 

Per la propria base il centrodestra ha una visione del futuro chiara con valori ben definiti. Ma emerge una richiesta bipartisan: meno ideologia e più pragmatismo. “Nonostante la base elettorale riconosca ai propri rappresentanti una visione chiara, centrata su sicurezza e identità nazionale - si legge nel Radar SWG - emergono alcune divergenze: la rilevanza attribuita alla difesa dell’identità si mostra a tratti eccessiva, mentre emerge un bisogno di maggiore impegno sulla legalità e sulla tutela delle libertà individuali. Appare significativo, che per oltre un terzo dei sostenitori del centrodestra siano stati trascurati i valori fondamentali del polo conservatore. Quest’ultimo aspetto è un ambito che supera le polarizzazioni e mette d’accordo l’elettorato di maggioranza con quello d’opposizione. Da entrambi, infatti, si auspica un centrodestra più incline a difendere l’autonomia decisionale delle persone su temi etici o strettamente personali”.

 

Il valore centrale della coalizione di governo è la sicurezza. “Rispetto a quanto sta esprimendo ora, gli elettori del centrodestra - secondo i risultati del sondaggio SWG - si aspettano un minore accento sull’identità e più attenzione a legalità e libertà individuali”. Un centrodestra a difesa della libertà di scelta su temi etici o personali: una posizione condivisa trasversalmente. “Sebbene siano chiari i valori che il centrodestra oggi promuove e identifica, gli italiani - conclude SWG - vorrebbero un approccio più pragmatico e meno ideologico, soprattutto sulle tematiche legate alla sfera più intima e personale dei cittadini”. (Fonte Radar SWG, date di esecuzione: 14 - 16 gennaio 2026. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Coalizione di centrodestra SWG Radar
PPN
Prima Pagina News
Radar SWG
Radar SWG governo Meloni
Sondaggio SWG
Sondaggio SWG governo Meloni
SWG governo Meloni
SWG istituto di ricerca triestino
SWG Trieste
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it