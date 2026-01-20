Sondaggio SWG: Il governo Meloni visto dalla base, ok sicurezza e difesa identità italiana

Gli italiani si polarizzano sulla collocazione politica del governo Meloni: se per gli elettori della maggioranza il governo è di centrodestra, per quelli d’opposizione è più di destra. Lo rileva un sondaggio condotto da SWG. “Quando una forza politica governa - sottolinea l’istituto di ricerca triestino - deve inevitabilmente affrontare decisioni che possono entrare in conflitto con i propri valori identitari. Abbiamo quindi analizzato la percezione del centrodestra per verificare se i suoi principi cardine siano ancora chiaramente riconoscibili, e se l’attuale Governo li stia effettivamente promuovendo o difendendo. Gli elettori della maggioranza collocano il baricentro del Governo prevalentemente in una posizione di centrodestra, mentre, dalla prospettiva dell’opposizione, la coalizione è ritenuta più marcatamente di destra”.

Per la propria base il centrodestra ha una visione del futuro chiara con valori ben definiti. Ma emerge una richiesta bipartisan: meno ideologia e più pragmatismo. “Nonostante la base elettorale riconosca ai propri rappresentanti una visione chiara, centrata su sicurezza e identità nazionale - si legge nel Radar SWG - emergono alcune divergenze: la rilevanza attribuita alla difesa dell’identità si mostra a tratti eccessiva, mentre emerge un bisogno di maggiore impegno sulla legalità e sulla tutela delle libertà individuali. Appare significativo, che per oltre un terzo dei sostenitori del centrodestra siano stati trascurati i valori fondamentali del polo conservatore. Quest’ultimo aspetto è un ambito che supera le polarizzazioni e mette d’accordo l’elettorato di maggioranza con quello d’opposizione. Da entrambi, infatti, si auspica un centrodestra più incline a difendere l’autonomia decisionale delle persone su temi etici o strettamente personali”.

Il valore centrale della coalizione di governo è la sicurezza. “Rispetto a quanto sta esprimendo ora, gli elettori del centrodestra - secondo i risultati del sondaggio SWG - si aspettano un minore accento sull’identità e più attenzione a legalità e libertà individuali”. Un centrodestra a difesa della libertà di scelta su temi etici o personali: una posizione condivisa trasversalmente. “Sebbene siano chiari i valori che il centrodestra oggi promuove e identifica, gli italiani - conclude SWG - vorrebbero un approccio più pragmatico e meno ideologico, soprattutto sulle tematiche legate alla sfera più intima e personale dei cittadini”. (Fonte Radar SWG, date di esecuzione: 14 - 16 gennaio 2026. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni).