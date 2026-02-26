Breaking news infrastrutture - Frana Arenzano (Ge): Aurelia ponente riapre il 4 marzo. Gemme (Anas) annuncia doppio senso di marcia nei tempi previsti

L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha annunciato la riapertura al traffico dell'Aurelia nel ponente genovese, nel tratto di Arenzano chiuso dal 25 gennaio a causa di una frana. Nonostante le complessità tecniche, la strada tornerà percorribile dal 4 marzo con circolazione a doppio senso di marcia, rispettando i tempi stabiliti grazie al lavoro incessante delle squadre specializzate.

Gli interventi hanno incluso disgaggio di materiali instabili, rimozione del materiale franato, verifiche geologiche sulla parete e messa in sicurezza di elementi rocciosi pericolanti. Due esplosioni controllate – la prima il 13 febbraio su un masso da oltre 700 tonnellate, la seconda la scorsa settimana – unite all'uso di elicotteri per reti paramassi, hanno garantito la stabilità del versante.

Il riutilizzo del materiale lapideo rimosso rafforza la difesa costiera, integrandosi con la scogliera esistente. Nei prossimi mesi Anas completerà opere di prevenzione del dissesto idrogeologico nel tratto esterno alla galleria Pizzo, priorizzando la sicurezza dei cittadini e migliorando la viabilità fondamentale per Genova e Liguria.