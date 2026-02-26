Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news infrastrutture - Pontina chiusa direzione Roma per grave incidente a Latina: tre feriti inclusi due bambini, Anas al lavoro
Breaking news infrastrutture - Pontina chiusa direzione Roma per grave incidente a Latina: tre feriti inclusi due bambini, Anas al lavoro

SS148 Pontina bloccata al km 78 nel comune di Latina dopo scontro tra quattro auto. Tre feriti di cui due minori: traffico deviato e squadre Anas sul posto per riapertura rapida.

(Prima Pagina News)
Giovedì 26 Febbraio 2026
Roma - 26 feb 2026 (Prima Pagina News)

SS148 Pontina bloccata al km 78 nel comune di Latina dopo scontro tra quattro auto. Tre feriti di cui due minori: traffico deviato e squadre Anas sul posto per riapertura rapida.

Un grave incidente sulla Strada Statale 148 Pontina ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Roma, all'altezza del km 78,000 nel territorio di Latina. Lo scontro ha coinvolto quattro autovetture, causando il ferimento di tre persone, tra cui due bambini, con immediato intervento dei soccorsi.

Anas ha gestito l'emergenza deviando il traffico sulla viabilità secondaria per garantire la sicurezza e procedere alla messa in sicurezza del tratto. Squadre specializzate e Forze dell'Ordine sono sul posto per rimuovere i veicoli e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile, limitando i disagi per gli automobilisti.

L'episodio sottolinea l'importanza della prudenza alla guida su arterie trafficate come la Pontina, arteria vitale tra Lazio meridionale e Capitale. Gli aggiornamenti in tempo reale sono monitorati per normalizzare la viabilità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

