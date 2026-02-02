Breaking news infrastrutture - Grotte Collepardo sicure: Regione Lazio investe 2,25 milioni per riapertura Frosinone

Le Grotte di Collepardo, tesoro naturale nel cuore del Lazio tra Frosinone e le sue meraviglie carsiche, tornano accessibili grazie a un intervento regionale da 2 milioni e 250mila euro. I lavori partono oggi, con assessori Manuela Rinaldi (Politiche di ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture) e Giancarlo Righini (Programmazione economica e Bilancio) a supervisionare il via.

Chiuso da agosto 2023 per rischi, il sito riceve cure mirate dalla Direzione regionale Lavori pubblici e Infrastrutture. Si inizia con la pulizia della vegetazione e rimozione massi instabili, seguita dal rafforzamento corticale di una pendice rocciosa su 2.250 metri quadrati.

Culmine: installazione di quattro tratte di barriera paramassi da 9.000 kJ, lunghe 150 metri e alte 7 metri. Queste opere garantiscono sicurezza a visitatori, escursionisti e famiglie, preservando un patrimonio unico di stalattiti e gallerie sotterranee.

La Regione Lazio dimostra impegno per turismo sostenibile e valorizzazione del territorio ciociaro: Collepardo diventerà meta imperdibile, sicura e attraente per tutti.