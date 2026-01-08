Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture: Il Giappone punta a diventare leader nel trasporto di idrogeno
Breaking news Infrastrutture: Il Giappone punta a diventare leader nel trasporto di idrogeno

di Renato Narciso
Giovedì 08 Gennaio 2026
Tokyo - 08 gen 2026 (Prima Pagina News)

Sostenute dal governo, la Kawasaki Heavy Industries e la Japan Suiso Energy costruiranno la più grande nave al mondo per il trasporto dell'idrogeno liquefatto con una capacità di 40mila metri cubi

Il Giappone si prepara all'utilizzo massiccio di idrogeno come combustibile al posto dei fossili.

A tal proposito, la Kawasaki Heavy Industries ha firmato, martedì 6 gennaio 2026, un contratto con la Japan Suiso Energy per costruire la più grande nave da trasporto di idrogeno liquefatto al mondo, con una capacità di 40mila metri cubi che sarà costruita presso i cantieri Sakaide Works della Kawasaki nella prefettura di Kagawa.

La JSE è la capofila del progetto Green Innovation Fund della New Energy and Industrial Technology Development Organization, sostenuto dal governo.

 Nel 2021, Kawasaki costruì la prima unità navale di idrogeno liquefatto al mondo, il Suiso Frontier da 1.250 metri cubi.

Nel 2022 fu effettuato un viaggio di prova tra Giappone e Australia per dimostrare che l'idrogeno liquefatto può viaggiare in sicurezza.

 L'azienda ha affermato che la nave è progettata per soddisfare la domanda totale di idrogeno prevista per il 2030 e supportare lo sviluppo di una filiera commerciale per la sua fornitura.

 Kawasaki Heavy ha dichiarato che intende diventare un produttore di navi cisterna per gas naturale liquefatto con l'idrogeno, un elemento che ha il potenziale per contribuire a decarbonizzare le industrie e favorire la transizione energetica globale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Contatti

Note legali

