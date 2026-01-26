Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news infrastrutture - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Si contesta un decreto prima che esista"
Breaking news infrastrutture - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Si contesta un decreto prima che esista"

A margine dell’inaugurazione delle varianti sulla SS 51 di Alemagna nel Bellunese, il vicepremier Matteo Salvini replica alle osservazioni dei magistrati contabili: il decreto sul Ponte sarà portato in Consiglio dei Ministri mercoledì.

(Prima Pagina News)
Lunedì 26 Gennaio 2026
Belluno - 26 gen 2026 (Prima Pagina News)

A margine dell’inaugurazione delle varianti sulla SS 51 di Alemagna nel Bellunese, il vicepremier Matteo Salvini replica alle osservazioni dei magistrati contabili: il decreto sul Ponte sarà portato in Consiglio dei Ministri mercoledì.

Nel giorno in cui vengono inaugurate due opere chiave per la viabilità dolomitica legata a Milano-Cortina, il confronto politico e istituzionale torna a concentrarsi sul Ponte sullo Stretto. Matteo Salvini, intervenendo a margine della cerimonia sulle varianti della SS 51 “di Alemagna”, ha criticato l’idea che si possa contestare un provvedimento prima ancora della sua stesura definitiva, rivendicando la volontà di procedere “nella massima trasparenza e legalità”.

 

Il vicepremier ha spiegato che il Governo intende ascoltare i rilievi e affrontare i nodi sollevati in queste ore, ma ha anche espresso perplessità su un atteggiamento che, a suo giudizio, rischia di essere pregiudiziale. Nel ragionamento del ministro, l’obiettivo è sbloccare il cantiere e avviare i lavori con regole chiare, evitando letture preventive che irrigidiscono il dibattito pubblico prima dell’uscita formale dell’atto.

 

Nel suo intervento, Salvini ha inoltre richiamato le ricadute pratiche del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, sostenendo che le criticità dei collegamenti marittimi in condizioni meteo difficili rendono ancora più evidente l’esigenza di infrastrutture affidabili. In questo quadro, ha annunciato che il decreto sarà portato all’esame del Consiglio dei Ministri mercoledì, passaggio che segnerà l’avvio della fase politica decisiva del dossier.

 

La presa di posizione arriva mentre continua il confronto sul perimetro del decreto-legge legato alle grandi opere e sul ruolo dei controlli contabili, con l’attenzione puntata su procedure, verifiche e garanzie di legittimità.


#Infrastrutture
#MilanoCortina2026
#PoliticaDeiTrasporti
#PonteSulloStretto
