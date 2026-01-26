Breaking news Infrastrutture - Ponte Stretto, Corte dei Conti all'attacco: "Dl Grandi Opere aggira i controlli e apre a danni erariali"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
"La norma punterebbe a escludere la responsabilità per colpa grave anche in presenza di accertati danni alle finanze pubbliche, i fondi statali sarebbero lasciati senza le necessarie garanzie di fronte a eventuali sprechi o errori gestionali".
Scontro aperto tra magistratura contabile e governo sul futuro del collegamento tra Sicilia e Calabria.
L’Associazione Magistrati della Corte dei conti ha espresso "forte preoccupazione" per lo schema di decreto-legge sulle Grandi opere in fase di stesura, che punta a dare il via libera definitivo al Ponte sullo Stretto.
Secondo l'Associazione, il provvedimento sarebbe studiato per superare i rilievi di illegittimità già mossi dalla magistratura contabile. Sebbene il decreto preveda una nuova delibera del Cipess, la nota dei magistrati avverte che la norma "svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte", di fatto neutralizzando il ruolo di vigilanza dell'organo sulle procedure di spesa.
Il punto più critico sollevato dai magistrati riguarda l'introduzione di un ulteriore "scudo erariale". La norma punterebbe infatti a escludere la responsabilità per colpa grave anche in presenza di accertati danni alle finanze pubbliche. Una mossa che, secondo l'Associazione, lascerebbe i fondi statali senza le necessarie garanzie di fronte a eventuali sprechi o errori gestionali nella realizzazione della maxi-opera.