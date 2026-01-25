Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 16:18
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Gioia Tauro accelera: industrializzare la Piana per diventare “gateway finale” del Mediterraneo
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Gioia Tauro accelera: industrializzare la Piana per diventare “gateway finale” del Mediterraneo

Il viceministro Edoardo Rixi ha rilanciato la strategia per Gioia Tauro: far crescere le aree industriali attorno allo scalo, in collaborazione con la Regione Calabria, per trasformare il porto in un nodo finale capace di generare occupazione e filiere produttive sul territorio.

(Prima Pagina News)
Domenica 25 Gennaio 2026
Roma - 25 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il viceministro Edoardo Rixi ha rilanciato la strategia per Gioia Tauro: far crescere le aree industriali attorno allo scalo, in collaborazione con la Regione Calabria, per trasformare il porto in un nodo finale capace di generare occupazione e filiere produttive sul territorio.

Gioia Tauro è da anni una delle piattaforme portuali più riconoscibili d’Italia, ma la sfida del 2026 è alzare l’asticella: passare da porto “che movimenta” a porto “che produce valore”. L’idea di trasformarlo in un gateway finale ruota attorno a un principio semplice: un grande scalo cresce davvero quando il retroporto diventa un ecosistema industriale e logistico, capace di trattenere merci, lavorazioni e competenze.

Industrializzare la Piana significa creare le condizioni perché, accanto alle banchine, si sviluppino insediamenti manifatturieri, attività di trasformazione, centri di distribuzione e servizi avanzati. Non è solo un tema urbanistico o di disponibilità di superfici: è una scelta di politica industriale che richiede regole chiare, tempi autorizzativi certi, infrastrutture di collegamento e un modello di governance stabile. In altre parole, la competitività dello scalo si gioca “fuori dal porto” almeno quanto dentro il porto.

Un porto di transhipment vive soprattutto di trasferimenti nave-nave e volumi, con margini che dipendono molto dalle dinamiche globali e dalla concorrenza internazionale. Un gateway finale, invece, punta a intercettare flussi in ingresso e in uscita legati a consumi, industria e export, costruendo catene del valore sul territorio: depositi doganali, lavorazioni leggere, confezionamento, assemblaggi, qualità e tracciabilità, servizi tecnici e manutentivi per la portualità e per la logistica.

Questa evoluzione può generare un impatto più robusto sull’occupazione: non solo addetti alle operazioni portuali, ma anche profili specializzati nella logistica, nella gestione dei magazzini, nella sicurezza, nei servizi digitali e nelle attività produttive connesse. È qui che la Piana diventa la leva decisiva: più funzioni ospita, più lo scalo si “radica” nell’economia reale della Calabria.

Perché la strategia funzioni, servono alcune condizioni operative che imprese e investitori considerano non negoziabili: connessioni efficienti, affidabilità e semplificazione. Strade di accesso e viabilità interna devono sostenere flussi continui senza colli di bottiglia; i collegamenti ferroviari e l’intermodalità devono essere pensati come estensione naturale delle banchine; i servizi energetici e digitali devono reggere ritmi industriali e standard internazionali.

Anche la logistica “di qualità” è un pezzo del puzzle: aree attrezzate, magazzini moderni, servizi a temperatura controllata per alcune filiere, procedure chiare per controlli e autorizzazioni. Il risultato atteso è uno: fare in modo che le aziende non scelgano Gioia Tauro solo per convenienza di rotta, ma perché trovano un sistema completo in cui produrre, distribuire e crescere.

Il passaggio più delicato è trasformare la visione in atti concreti: piani attuativi, lotti cantierabili, tempi certi, e una pipeline di opportunità leggibili dal mercato. In questa fase, la collaborazione istituzionale è fondamentale per sbloccare nodi storici, ridurre attriti amministrativi e dare continuità agli interventi.

Se industrializzazione e logistica avanzata procederanno insieme, Gioia Tauro potrà rafforzare la sua identità: non solo hub marittimo strategico, ma piattaforma produttiva capace di agganciare nuove filiere e rendere il Mezzogiorno più competitivo nelle rotte euro-mediterranee.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Porti
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it