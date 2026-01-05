Crans-Montana: arrivato a Linate il volo di Stato con le salme di 5 vittime italiane

E' atterrato all'Aeroporto di Linate il C-130 con a bordo le salme di 5 vittime italiane dell'incendio al locale "Le Constellation" di Crans Montana, in Svizzera.

L'aereo di Stato dell'Aereonautica Militare ha trasportato le salme di di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. Di questi, i corpi di Barosi e Costanzo saranno portati via terra a Milano, mentre Tamburi verrà portato a Bologna e Galeppini a Genova. La salma di Minghetti, invece, riprenderà il viaggio in aereo fino all'Aeroporto Militare di Roma Ciampino.

L'arrivo del feretro è stato atteso dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e da quello della Liguria Marco Bucci. Presenti anche il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano.

Dopo la tappa di Linate, il C-130 ripartirà per l'Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo), dove è atteso per le 15:30. Al suo arrivo saranno presenti il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi.

“Fin da dall’inizio ho incontrato anche la procuratrice generale che mi ha assicurato che la Svizzera farà tutto ciò che serve per accertare la verità e individuare i responsabili. Certamente, i proprietari del locale sono già indagati e dovranno rispondere sulle misure di sicurezza adottate: non tocca a me giudicare, ma mi sembrano assolutamente non adeguate alla situazione e al numero delle persone presenti in quel momento nel locale”, ha dichiarato Tajani, ai microfoni di Rtl 102.5.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio, in occasione dei funerali di Giovanni Tamburi, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità bolognese verso la tragica scomparsa di Giovanni e in ricordo di tutte le vittime della strage di Crans-Montana in Svizzera.

Per l’intera giornata di mercoledì 7 gennaio, la bandiera comunale sarà esposta listata a lutto sugli edifici pubblici. Il Sindaco invita inoltre: cittadine, cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive della città a esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il cordoglio dei bolognesi e la vicinanza dell’intera città ai familiari di Giovanni Tamburi; a rispettare un minuto di silenzio in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

Il Comune di Bologna rinnova il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone colpite da questa perdita, condividendo e accogliendo il sentimento di tante e tanti cittadini che hanno manifestato il desiderio di rendere omaggio a Giovanni Tamburi e di stringersi attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore.

“La giornata del 7 gennaio sia un giorno di lutto e di vicinanza ai familiari, ai compagni e alle compagne di Giovanni. Un momento di riflessione e impegno comune per non dimenticarci di questo tragico avvenimento”, sono le parole del sindaco Matteo Lepore.

Sarà allestita da questo pomeriggio, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la camera ardente per Achille Barosi, il ragazzo di 16 anni morto nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. I funerali si terranno mercoledì 7 gennaio, alle ore 11.

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. Lo ha reso noto il Ministero dell'Istruzione e del Merito. “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.