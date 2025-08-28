Hai dimenticato la password? Clicca qui
Frosinone: tutto pronto per la finale di Miss Ciociaria
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
(Prima Pagina News)
Giovedì 28 Agosto 2025
Appuntamento domenica 31 agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto.

Domenica 31 agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto a Frosinone si terrà la finale di Miss Ciociaria 2025 & Miss e Mister Ciociaria baby, kermesse giunta alla 50ª edizione.

Un traguardo storico per una manifestazione nata nel 1975 grazie all’intuizione di Tony De Bonis, per valorizzare la bellezza, il talento e le tradizioni del territorio ciociaro. Oggi l’evento è organizzato dai figli Donato e Giuliana.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, tra cui Rino Barillari, affiancato dalla moglie Antonella. Madrine della serata saranno Rachele Frattali, Miss Ciociaria in carica, e Sofia Fratarcangeli, Miss Fratellanza nel Mondo.

“Questa manifestazione è parte della storia della nostra città e del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Giunta alla cinquantesima edizione, rappresenta non solo un appuntamento di costume e spettacolo. La finalissima di Miss Ciociaria, infatti, fa del glamour e della bellezza il proprio marchio distintivo”.

“La città di Frosinone è orgogliosa di ospitare un evento così prestigioso – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa - L'obiettivo è di continuare a valorizzare il nostro centro storico anche attraverso appuntamenti che sappiano richiamare il pubblico di ogni età e che sappiano celebrare la vitalità della nostra comunità".


