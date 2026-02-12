Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news infrastrutture energetiche: Ministero Ambiente lancia SIM, piattaforma unica in Europa per sicurezza ambientale e prevenzione rischi climatici

 Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica presenta il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM), un'infrastruttura nazionale rivoluzionaria finanziata dal Pnrr con 500 milioni di euro.

Giovedì 12 Febbraio 2026
Roma - 12 feb 2026 (Prima Pagina News)

 Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica presenta il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM), un'infrastruttura nazionale rivoluzionaria finanziata dal Pnrr con 500 milioni di euro.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato oggi a Roma il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM), una piattaforma all'avanguardia unica in Europa per prevenire e gestire rischi ambientali e climatici. L'evento si è tenuto presso la sede di Confindustria, nell'ambito della conferenza "Beyond Climate", alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo.

Questa infrastruttura tecnologica impiega intelligenza artificiale e supercalcolo per elaborare dati da oltre 3.000 fonti, inclusi enti centrali, Regioni, Forze dell'Ordine e più di 40 amministrazioni pubbliche. Il SIM supporterà ministeri, Regioni, amministrazioni locali, Protezione Civile e Forze dell'Ordine nella gestione di criticità come l'instabilità idrogeologica, le emergenze ambientali, l'agricoltura di precisione, il monitoraggio dell'inquinamento marino e litoraneo, l'individuazione di illeciti ambientali e il controllo degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale.

Tra gli investimenti principali, 250 milioni di euro andranno al potenziamento delle reti di monitoraggio e delle dotazioni tecnologiche; 35 milioni al rilievo lidar e gravimetrico nazionale per mappe precise del territorio; altri 35 milioni alla lotta attiva contro gli incendi; e 180 milioni alla progettazione, sviluppo applicativo e infrastrutture digitali. "Il SIM rappresenta un passo avanti decisivo per la resilienza del nostro Paese ai cambiamenti climatici", ha sottolineato il Ministro durante la presentazione, evidenziando il ruolo strategico del Pnrr nel finanziare innovazioni sostenibili.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescenti sfide ambientali in Italia, dove eventi estremi come alluvioni e incendi stanno mettendo alla prova le capacità di risposta. Con il SIM, l'Italia si dota di uno strumento europeo di riferimento, pronto a integrare dati in tempo reale per decisioni rapide e informate.


