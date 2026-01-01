Discorsi di fine anno 2025: da Mattarella a Macron, da Zelensky a Putin, le frasi chiave che aprono il 2026 tra pace, unità e “cambiamento”

I discorsi di fine anno sono il momento in cui la politica abbassa (almeno nelle intenzioni) il volume dello scontro e prova a fissare una direzione condivisa, usando frasi brevi che restino impresse oltre la cerimonia.​

Nel passaggio tra 2025 e 2026, i messaggi più ripresi ruotano attorno a tre assi: pace (invocata o rivendicata), unità nazionale e promessa di cambiamento misurabile nella vita quotidiana.​

In Italia, dal Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto con un bilancio sobrio, definendo il 2025 “un anno non facile” e indicando la pace come prima aspettativa collettiva.​

Il cuore del suo richiamo è anche culturale: la pace come “modo di pensare” e come pratica che parte dalla vita quotidiana, con l’invito a “disarmare le parole” per non trasformare ogni circostanza in rissa verbale permanente.​

Guardando al 2026, Mattarella ha collegato l’augurio agli 80 anni della Repubblica e ha chiamato in causa soprattutto i giovani: “non rassegnatevi”, “siate esigenti, coraggiosi”, “scegliete il vostro futuro”.​

In Francia, Emmanuel Macron ha impostato i “vœux” come progetto di “année utile”, facendo leva su una triade molto riconoscibile (“unité”, “force/indépendance”, “espérance”) e su un messaggio di tenuta nazionale di fronte a crisi e divisioni.

Nel testo dell’Eliseo ricorrono anche i temi della resilienza istituzionale e della capacità del Paese di restare compatto davanti a pressioni interne ed esterne.

In Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha presentato il 2026 come “un momento di Aufbruch” (ripartenza), con un discorso centrato su fiducia, sicurezza e rilancio, e con l’idea che il Paese non debba diventare “Spielball von Großmächten” (un giocattolo nelle mani delle grandi potenze), come riportato dai media tedeschi.​

Nel Regno Unito, Keir Starmer ha spinto su un registro molto concreto, riconoscendo che “for many, life is still harder than it should be” e promettendo che nel 2026 più persone inizieranno a percepire “positive change” su bollette, comunità e sanità.​

Ha anche associato il nuovo anno a una tabella di marcia di interventi (più polizia, bollette energetiche in calo, “health hubs” in aumento), per legare l’augurio a scadenze verificabili.​

In Europa centro-orientale, Viktor Orbán ha puntato su una formula fulminante: “Béke, béke, béke” (“pace, pace, pace”), trasformando l’augurio in una dichiarazione politica immediata.​

Secondo ricostruzioni di stampa, Orbán ha inoltre dipinto il 2026 come un anno di decisioni cruciali sul tema guerra/pace nel rapporto tra Europa e scenario internazionale.​

Sul fronte della guerra in Ucraina, i messaggi di Kiev e Mosca restano, inevitabilmente, speculari.

​

Volodymyr Zelensky ha legato la pace a un orizzonte concreto di normalità e ritorni, con l’idea che il 2026 debba portare cieli più tranquilli, case illuminate e persone che rientrano “from the front, from captivity, from occupation”.​

Vladimir Putin, nel suo messaggio alla nazione, ha insistito sul fatto che il futuro “largely depends on us”, ha celebrato unità e sostegno reciproco e ha rivolto un passaggio specifico ai militari impegnati nella “special military operation”, dicendo “We believe in you and in our victory”.​

Fuori dall’Europa, hanno avuto grande circolazione anche messaggi molto brevi, pensati per la logica dei social.

Negli Stati Uniti, Donald Trump è stato ripreso dai media per un augurio condensato in tre parole: “peace on Earth”.​

In India, Narendra Modi ha augurato “good health and prosperity” e ha detto di pregare per “peace and happiness in our society”, con un tono inclusivo e comunitario.​

In America Latina, Javier Milei ha trasformato il saluto di fine anno in un messaggio di bilancio e di spinta politica, rivendicando risultati e sostenendo di aver mantenuto gli impegni presi, con un invito a considerare il 2026 come l’anno della svolta economica argentina.​

Nel complesso, queste frasi mostrano un tratto comune: il bisogno di rendere credibile la parola pubblica in un tempo di conflitti, polarizzazione e ansia economica, attraverso parole-simbolo (pace, unità, speranza, ripartenza, cambiamento) che possano diventare impegni.