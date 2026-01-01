Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 09:37
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Messaggio di fine anno di Mattarella: pace, Repubblica e giovani al centro dell’augurio per il 2026
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Messaggio di fine anno di Mattarella: pace, Repubblica e giovani al centro dell’augurio per il 2026

Dal Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella traccia un bilancio di un anno “non facile” e rilancia l’appello alla pace, invitando a “disarmare le parole”. Nel messaggio di fine anno guarda agli  anni della Repubblica, richiama i pilastri della Costituzione e sprona i cittadini, soprattutto i giovani, a non arrendersi a diffidenza e rassegnazione.

di Maurizio Pizzuto
Giovedì 01 Gennaio 2026
Roma - 01 gen 2026 (Prima Pagina News)

Dal Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella traccia un bilancio di un anno “non facile” e rilancia l’appello alla pace, invitando a “disarmare le parole”. Nel messaggio di fine anno guarda agli  anni della Repubblica, richiama i pilastri della Costituzione e sprona i cittadini, soprattutto i giovani, a non arrendersi a diffidenza e rassegnazione.

Nel messaggio di fine anno dal Palazzo del Quirinale, Sergio Mattarella ha accompagnato l’Italia verso il 2026 con un intervento denso di richiami civili e istituzionali. Il Capo dello Stato ha riconosciuto la fatica di un periodo complesso e ha indicato nella pace la prima aspettativa collettiva, di fronte alle guerre e alle sofferenze che continuano a segnare lo scenario internazionale, dall’Ucraina a Gaza.

Il Presidente ha insistito su un punto chiave: la pace non è soltanto un obiettivo diplomatico, ma “un modo di pensare”, che parte dalla vita quotidiana e dal rispetto reciproco. In questa prospettiva ha valorizzato l’invito, rilanciato anche in ambito religioso durante le festività, a “respingere l’odio” e a praticare dialogo e riconciliazione, richiamando con forza la necessità di “disarmare le parole” per evitare che lo scontro verbale diventi normalità e mini la convivenza.

Guardando al calendario che si apre, Mattarella ha ricordato che il 2026 porterà con sé gli 80 anni della Repubblica, occasione per rileggere un percorso fatto di conquiste e passaggi decisivi. Nel suo “album immaginario” della storia repubblicana ha evocato il voto alle donne, la capacità dell’Assemblea Costituente di costruire sintesi alte nonostante contrasti duri, e il ruolo della Costituzione come bussola di diritti, libertà e autonomie, con uno Stato che non “sovrasta” ma riconosce dignità e tutele.

Nel ripercorrere le tappe dello sviluppo, il Capo dello Stato ha richiamato l’Europa e le relazioni transatlantiche come coordinate della politica internazionale italiana, le riforme sociali, il valore del lavoro e dei diritti, l’importanza del Servizio sanitario nazionale e del welfare da preservare nei cambiamenti. Ha ricordato anche le pagine più buie: stragi e terrorismo, e poi la lotta alla mafia, con Falcone e Borsellino come simboli di legalità, fino al ruolo della cultura e del servizio pubblico radiotelevisivo come presidio di pluralismo e coesione democratica.

Mattarella ha quindi messo in guardia dalle “crepe” che possono indebolire il Paese: vecchie e nuove povertà, diseguaglianze, corruzione, infedeltà fiscale e reati ambientali. Il filo conduttore resta la responsabilità condivisa: “la Repubblica siamo noi”, ha ricordato, invitando ciascuno a non cedere al fatalismo e a sentirsi parte attiva della vita democratica. Un passaggio speciale è stato dedicato ai più giovani: non accettare etichette di sfiducia e rabbia, essere esigenti e coraggiosi, “scegliere il proprio futuro”, con l’augurio finale: Buon 2026.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#mattarella
#Quirinale
Messaggio di fine anno
Pace
PPN
Prima Pagina News
Repubblica italiana
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it