Ucraina: attacco russo con droni nella notte, almeno tre morti inclusa una bimba

Almeno tre persone sono morte questa notte, nel corso di un massiccio attacco russo contro l'Ucraina, in cui sono stati lanciati almeno 650 droni. Tra le vittime, c'è anche una bambina. E' quanto ha fatto sapere, su Telegram, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

”Al momento, nella maggior parte del territorio ucraino permangono allarmi aerei. Tuttavia, tutti i servizi necessari sono stati mobilitati per eliminare le conseguenze dell’attacco. Purtroppo ci sono vittime. Nella regione di Kiev, una donna è stata uccisa dall’impatto di un drone russo. È nota una vittima anche nella regione di Khmelnytskyi. Nella regione di Zhytomyr è morta una bambina di quattro anni: un drone russo ha colpito la sua abitazione”, ha dichiarato Zelensky, precisando che sono state attaccate 13 regioni.

”Questo attacco russo segnala in modo estremamente chiaro le priorità della Russia. Un attacco alla vigilia di Natale, quando le persone desiderano semplicemente stare con i propri cari, a casa, al sicuro. Un attacco in piena fase di negoziati che si stanno svolgendo per porre fine a questa guerra.

Putin non riesce in alcun modo ad accettare che bisogna smettere di uccidere. E questo significa che la pressione del mondo sulla Russia è insufficiente. Ora bisogna reagire. Bisogna spingere la Russia verso la pace e una sicurezza garantita. Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno, nei giorni feriali come in quelli festivi, l’Ucraina difende la vita delle persone.

La difesa aerea per l’Ucraina, i finanziamenti per l’acquisto di armi, le forniture di attrezzature energetiche: sono tutti processi che non si fermano nei fine settimana”, ha aggiunto il leader di Kiev, per poi concludere il post ringraziando ”ogni politico che oggi non tacerà e condannerà la Russia per ciò che ha commesso”.