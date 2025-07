Sboccia l’Estate 2025: cultura, musica e teatro accendono le notti senesi

Il cuore pulsante dell’estate senese continua a battere con “Sboccia l’Estate 2025”, la rassegna culturale che da giugno a settembre trasforma le strade, le piazze e i cortili storici della città in un palcoscenico a cielo aperto.

Con l’arrivo della seconda metà di luglio, la rassegna “Sboccia l’Estate 2025”, promossa dal Comune di Siena e curata artisticamente dall’attore Vincenzo Bocciarelli, entra nel vivo con una sequenza di appuntamenti imperdibili che abbracciano cinema d’autore, musica sinfonica, danza contemporanea e teatro di parola. Il cartellone, realizzato in collaborazione con importanti realtà culturali nazionali, proseguirà fino a metà settembre, confermando Siena come una delle capitali culturali dell’estate italiana.

Dopo il successo del “Concerto per l’Italia” diretto dal Maestro James Conlon, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l’Accademia Musicale Chigiana. Oggi, 20 luglio, sempre in Piazza del Campo,é la volta del “Carmina Burana” con il progetto corale Siena Vox Una.

Si riparte lunedì 21 luglio in Piazza del Campo con il film cult di Bernardo Bertolucci, Io ballo da sola, presentato grazie alla collaborazione con il Terra di Siena International Film Festival. Un’opera simbolo del cinema italiano degli anni ’90 che torna a emozionare nel cuore della città.

Martedì 22 luglio, lo stesso palcoscenico accoglierà un sentito omaggio a Franco Battiato: protagonista Antonella Ruggiero, accompagnata dall’ensemble La Cruna del Lago e dall’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini. “Offrirò il mio repertorio e canterò anche Povera Patria”, ha dichiarato l’artista, che porterà la sua voce in uno dei luoghi più iconici della città.

Jazz, lirica e danza: il gran tour musicale in Piazza del Campo

La musica continua giovedì 24 luglio con Food, progetto firmato da Paolo Fresu e Omar Sosa, in collaborazione con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz: un viaggio sonoro tra jazz, ritmi globali e improvvisazione.

Venerdì 25 luglio spazio alla lirica con la proiezione di The Opera! Arie per un’eclissi, film di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore, che celebra il grande repertorio operistico.

Sabato 26 luglio la scena sarà tutta per il Balletto di Roma, diretto da Micha Van Hoecke, che porta in piazza La Dernière Danse?, spettacolo di danza contemporanea tra emozione e narrazione.

Lunedì 28 luglio la chiusura del ciclo in Piazza è affidata all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, che eseguirà La Traviata di Verdi, diretta dal M° Marco Severi. “Vogliamo celebrare la nostra nazione attraverso la musica e la bellezza di Siena”, ha dichiarato il direttore.

Agosto alla Fortezza Medicea: voci, memorie e ironia

Dal 6 agosto, la rassegna si sposta alla Fortezza Medicea, luogo simbolo dell’estate culturale senese. Si inizia con Like a Bob Dylan, omaggio al cantautorato americano con il Cinzia Tedesco Quartet.

Venerdì 8 agosto Luca Martella e la sua band riportano in scena lo spirito di Giorgio Gaber con lo spettacolo Gaber… e pensare che c’era il pensiero, tra teatro e musica.

Sabato 9 agosto riflettori sulla danza contemporanea con Pop Love della Compagnia Francesca Selva, mentre domenica 10 agosto sarà la volta della comicità graffiante di Cinzia Leone in Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati: “Una riflessione ironica e affettuosa sulla figura materna e i suoi riflessi nella nostra vita”, ha commentato l’attrice.

Lunedì 11 agosto, Nicoletta Della Corte interpreta due giganti della musica italiana con Così lontani, così vicini: un concerto dedicato a Paolo Conte e Fabrizio De André.

La programmazione prosegue giovedì 21 agosto alle Fonti di Pescaia con Sunset & Songs, concerto-aperitivo al tramonto con Sergio Corbini.

Il giorno successivo, venerdì 22 agosto, arriva Sinatra – The man and his history, recital-tributo alla voce di Frank Sinatra con Gianluca Guidi.

Sabato 23 agosto le atmosfere si fanno andaluse con Duende, performance dell’Associazione AndaluSiena.

Domenica 24 agosto si passa all’Italia con Da Bach a Morricone, recital per chitarra di Giulio Stracciati, mentre lunedì 25 agosto sarà la volta di Vincenzo Bocciarelli in L’histoire du soldat di Stravinsky, affiancato dal Balletto di Siena.

Martedì 26 agosto, la danza torna protagonista con Pia, omaggio coreografico alla figura storica di Pia de’ Tolomei, firmato da Motus Danza.

Settembre: tra scienza, memoria e spiritualità

Settembre si apre al Teatro dei Rinnovati con un evento speciale: mercoledì 3 settembre arriva La complessità è semplice?, spettacolo di divulgazione scientifica in collaborazione con l’Università di Siena.

Venerdì 5 settembre, al Teatro dei Rozzi, la compagnia Atopos porta in scena Lete dell’oblio ed altre vanità, mentre domenica 7 settembre al Teatro dei Rinnovati è la volta di La quarta parete della compagnia Il Grappolo.

Gran finale giovedì 11 settembre: alla Fortezza Medicea si susseguiranno due spettacoli. Prima Lymun con Simone Cristofori, vincitore del Premio Xenos Danza, e a seguire il musical Luce dei sogni, realizzato dalla Giovane Compagnia dell’Oratorio Salesiano La Magione di Siena.