Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:41
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Aumento allarmante degli atti intimidatori contro i giornalisti: il commento severo di Giornalisti 2.0 al Report 2025 - ALLEGATO
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Aumento allarmante degli atti intimidatori contro i giornalisti: il commento severo di Giornalisti 2.0 al Report 2025 - ALLEGATO

Nonostante gli sforzi delle istituzioni, il primo semestre 2025 registra un aumento netto degli atti intimidatori contro i giornalisti, con la minaccia web sempre più diffusa. L’Associazione Giornalisti 2.0 lancia l’allarme e chiede azioni urgenti per garantire sicurezza e libertà di stampa.

(Prima Pagina News)
Sabato 11 Ottobre 2025
Roma - 11 ott 2025 (Prima Pagina News)

Nonostante gli sforzi delle istituzioni, il primo semestre 2025 registra un aumento netto degli atti intimidatori contro i giornalisti, con la minaccia web sempre più diffusa. L’Associazione Giornalisti 2.0 lancia l’allarme e chiede azioni urgenti per garantire sicurezza e libertà di stampa.

Il Report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul primo semestre 2025 evidenzia un aumento preoccupante degli atti intimidatori ai danni dei giornalisti in Italia, con 81 episodi registrati contro i 46 dello stesso periodo nel 2024. L’Associazione di Categoria Giornalisti 2.0 esprime profonda preoccupazione per questo trend, che rappresenta un duro colpo alla libertà e alla sicurezza di chi svolge il fondamentale ruolo di informare i cittadini.

Secondo il report ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 38,3% degli atti intimidatori si è concretizzato tramite web, segno di una pervasività digitale che non risparmia minacce via mail, social network e altri canali online. Le matrici di tali intimidazioni sono in maggioranza socio-politiche, seguite dalla criminalità comune e organizzata, con un’incidenza significativa nelle regioni Lazio, Lombardia e Campania.

L’Associazione Giornalisti 2.0 sottolinea che il fenomeno non risparmia nemmeno le giornaliste, che pur rappresentando circa un terzo delle vittime, hanno registrato un aumento degli episodi intimidatori rispetto agli anni precedenti. In particolare, si rileva un’escalation di minacce via web, aggressioni fisiche e danneggiamenti, che richiedono una risposta immediata e coordinata da parte delle istituzioni.

«Il Report conferma un allarme che avevamo già segnalato - afferma Maurizio Pizzuto, presidente di Giornalisti 2.0 -  gli atti intimidatori contro i giornalisti sono in aumento e la pericolosità delle minacce via web rende ogni giorno più complesso svolgere il nostro lavoro in sicurezza. In una democrazia vera non può esserci spazio per intimidazioni di questo tipo. L’Associazione Giornalisti 2.0 rinnova la sua richiesta al Governo e alle istituzioni di rafforzare le misure di tutela e prevenzione, con pene più severe per chi colpisce chi fa informazione. Difendere la libertà di stampa significa difendere la libertà di tutti.»

Giornalisti 2.0 ribadisce la necessità di rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto, chiedendo al Governo e alle Forze dell’Ordine un impegno concreto per tutelare la sicurezza dei professionisti dell’informazione. La libertà di stampa è un pilastro della democrazia, e proteggere chi lavora per garantire trasparenza e verità è un dovere ineludibile per lo Stato.

La speranza è che i dati evidenziati nel Report rappresentino non un punto di arrivo, ma un necessario stimolo per politiche più decisive, affinché il giornalismo possa continuare a svolgere il suo ruolo senza paura.


Allegati

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#AttiIntimidatori
#Giornalisti2.0
#LibertàDiStampa
#QuirinaleReport
#SicurezzaGiornalisti
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.