Breaking news infrastrutture - Olimpiadi Milano Cortina 2026: Legno PEFC Salva 6.764 Tonnellate CO2 nelle Strutture Sostenibili

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 stanno rivoluzionando l'edilizia sportiva con un approccio green che premia il legno certificato PEFC. Sostituendo l'acciaio strutturale in tre opere chiave, gli organizzatori hanno evitato l'emissione di ben 6.764 tonnellate di CO2, dimostrando come la sostenibilità possa coniugarsi con l'innovazione infrastrutturale.

In Trentino, il Centro del Fondo di Lago di Tesero in Val di Fiemme emerge come esempio lampante. Qui, l'Edificio Tv sfrutta 12.926,98 metri quadri di legno PEFC proveniente da filiere tracciabili e verificate. La scelta di legname locale riduce ulteriormente l'impatto: circa 60 tonnellate di CO2 evitate grazie a trasporti minimi, evitando importazioni su gomma da centinaia di chilometri.

Non solo: il Centro del Fondo “Fabio Canal” ha subito una riqualificazione con materiali certificati, pensata per durare oltre i Giochi. Queste strutture non sono temporanee; immagazzinano CO2 nel legno, lasciando al territorio eredità funzionali e a basso impatto ambientale.

A Milano, il Villaggio Olimpico nell'ex Scalo di Porta Romana porta la rivoluzione urbana. Coprendo 15.000 metri quadri, usa pannelli XLam in legno PEFC per le pareti, garantendo tracciabilità in un contesto cittadino. Progettato per ospitare atleti oggi e studenti domani, incarna un modello di edilizia responsabile che valorizza trasparenza e longevità.

Queste scelte per Milano Cortina 2026 non solo tagliano le emissioni, ma promuovono una gestione forestale sostenibile, riducendo l'impronta ecologica dei grandi eventi. L'Italia si candida così a leader mondiale in Olimpiadi green, dove legno PEFC diventa protagonista di un futuro a emissioni zero.