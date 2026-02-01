Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 13:34
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Olimpiadi Milano Cortina 2026: Legno PEFC Salva 6.764 Tonnellate CO2 nelle Strutture Sostenibili
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Olimpiadi Milano Cortina 2026: Legno PEFC Salva 6.764 Tonnellate CO2 nelle Strutture Sostenibili

Milano-Cortina 2026 sceglie legno PEFC per tre opere chiave: evitate 6.764 tonnellate di CO2 grazie a edilizia green e filiere tracciabili.

di Antonio Panei
Domenica 01 Febbraio 2026
Roma - 01 feb 2026 (Prima Pagina News)

Milano-Cortina 2026 sceglie legno PEFC per tre opere chiave: evitate 6.764 tonnellate di CO2 grazie a edilizia green e filiere tracciabili.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 stanno rivoluzionando l'edilizia sportiva con un approccio green che premia il legno certificato PEFC. Sostituendo l'acciaio strutturale in tre opere chiave, gli organizzatori hanno evitato l'emissione di ben 6.764 tonnellate di CO2, dimostrando come la sostenibilità possa coniugarsi con l'innovazione infrastrutturale.

In Trentino, il Centro del Fondo di Lago di Tesero in Val di Fiemme emerge come esempio lampante. Qui, l'Edificio Tv sfrutta 12.926,98 metri quadri di legno PEFC proveniente da filiere tracciabili e verificate. La scelta di legname locale riduce ulteriormente l'impatto: circa 60 tonnellate di CO2 evitate grazie a trasporti minimi, evitando importazioni su gomma da centinaia di chilometri.

Non solo: il Centro del Fondo “Fabio Canal” ha subito una riqualificazione con materiali certificati, pensata per durare oltre i Giochi. Queste strutture non sono temporanee; immagazzinano CO2 nel legno, lasciando al territorio eredità funzionali e a basso impatto ambientale.

A Milano, il Villaggio Olimpico nell'ex Scalo di Porta Romana porta la rivoluzione urbana. Coprendo 15.000 metri quadri, usa pannelli XLam in legno PEFC per le pareti, garantendo tracciabilità in un contesto cittadino. Progettato per ospitare atleti oggi e studenti domani, incarna un modello di edilizia responsabile che valorizza trasparenza e longevità.

Queste scelte per Milano Cortina 2026 non solo tagliano le emissioni, ma promuovono una gestione forestale sostenibile, riducendo l'impronta ecologica dei grandi eventi. L'Italia si candida così a leader mondiale in Olimpiadi green, dove legno PEFC diventa protagonista di un futuro a emissioni zero.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#EdiliziaVerde
#Olimpiadi2026
#RiduzioneCO2
#SostenibilitaPEFC
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it