Breaking news infrastrutture - Fs investe 650 milioni: 10 stazioni riqualificate per Milano Cortina 2026

Ferrovie dello Stato Italiane accelera verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con un maxi investimento da 650 milioni di euro per modernizzare 10 stazioni chiave. Queste riqualificazioni, sostenute in parte dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 120 milioni, garantiscono mobilità sostenibile, inclusiva e sicura per atleti, visitatori e cittadini.

Le stazioni interessate si trovano nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto: Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre, Longarone, Trento, Colico, Morbegno, Sondrio, Lecco e Tirano. Ogni scalo è stato potenziato con nuovi arredi, accessibilità per disabili, sistemi di sicurezza avanzati e tecnologie per un viaggio fluido. L'obiettivo è assicurare collegamenti efficienti verso i siti di gara, dal 6 febbraio per le Olimpiadi fino al 6 marzo per i Paralimpici.

FS, in veste di Mobility Premium Partner, punta su un piano capillare che unisce treni veloci, piattaforme digitali e percorsi pedonali. Questo non è solo per l'evento: le opere lasceranno un'eredità duratura, migliorando i trasporti locali per anni a venire e stimolando lo sviluppo territoriale.

Infrastrutture al top per un'Italia olimpica: stazioni rinnovate significano più turismo, economia locale in crescita e un sistema ferroviario all'avanguardia. Milano Cortina 2026 diventa trampolino per il futuro della mobilità italiana.