Breaking news infrastrutture - Gemme (Anas): "Sicurezza strade obbligatoria, servono fondi per manutenzione 33.000 km e zero vittime entro 2050"

Claudio Andrea Gemme, AD di Anas, in un'intervista rilasciata al canale Mediaset, Tg Com 24, lancia l'allarme sulla sicurezza stradale rispondendo alle direttive UE sempre più stringenti. Gestendo 33.000 km di strade, 18.720 ponti e 2.178 gallerie con 8 milioni di passaggi giornalieri, Anas pone la manutenzione al centro: obiettivo zero vittime stradali entro il 2050, con -50% entro il 2030.

Gemme sottolinea la necessità di investimenti dedicati, assenti nel PNRR, per contrastare il dissesto idrogeologico che colpisce arterie in Sicilia, Sardegna, Calabria e Liguria. Tecnologie come sensoristica avanzata anticipano criticità su ponti e gallerie, sostituendo metodi obsoleti e permettendo chiusure preventive per interventi rapidi.

La digitalizzazione delle strade è cruciale: presto Anas gestirà 40.000 km, pari alla circonferenza terrestre, richiedendo fondi europei e collaborazione col Ministero delle Infrastrutture. Educazione stradale fin dalle elementari, con progetti come "Guida e Basta", completa il piano per una mobilità sicura e consapevole.

Infrastrutture solide battono tragedie: Anas accelera su manutenzione, tech e prevenzione per strade italiane al top in Europa.