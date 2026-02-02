Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture – Piano FS: oltre 640 milioni per blindare i trasporti di Milano-Cortina 2026
Breaking news Infrastrutture – Piano FS: oltre 640 milioni per blindare i trasporti di Milano-Cortina 2026

Finanziamenti per stazioni, elettrificazione e sicurezza ferroviaria al Nord.

Lunedì 02 Febbraio 2026
Roma - 02 feb 2026 (Prima Pagina News)

Finanziamenti per stazioni, elettrificazione e sicurezza ferroviaria al Nord.

Il Gruppo FS accelera sulle Olimpiadi con un piano di mobilità che va oltre l'evento. RFI mette sul piatto 341 milioni per la Lombardia e 303 milioni tra Veneto e Trentino: nel mirino l'efficientamento delle stazioni, il restyling delle tratte strategiche e l'elettrificazione.

Non si tratta solo di gestire i flussi dei Giochi, ma di lasciare in eredità al Nord Italia una rete più moderna, sicura e intermodale, con interventi massicci su accessibilità e soppressione dei passaggi a livello.


