Breaking news Infrastrutture – Piano FS: oltre 640 milioni per blindare i trasporti di Milano-Cortina 2026

Il Gruppo FS accelera sulle Olimpiadi con un piano di mobilità che va oltre l'evento. RFI mette sul piatto 341 milioni per la Lombardia e 303 milioni tra Veneto e Trentino: nel mirino l'efficientamento delle stazioni, il restyling delle tratte strategiche e l'elettrificazione.

Non si tratta solo di gestire i flussi dei Giochi, ma di lasciare in eredità al Nord Italia una rete più moderna, sicura e intermodale, con interventi massicci su accessibilità e soppressione dei passaggi a livello.