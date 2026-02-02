Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 15:08
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Tajani: "Ponte sullo Stretto pilastro per l'alta velocità in Sicilia"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Tajani: "Ponte sullo Stretto pilastro per l'alta velocità in Sicilia"

Dal Palazzo d'Orleans di Palermo, il vicepremier Antonio Tajani rilancia la centralità delle grandi opere per il Sud.

(Prima Pagina News)
Lunedì 02 Febbraio 2026
Palermo - 02 feb 2026 (Prima Pagina News)

Dal Palazzo d'Orleans di Palermo, il vicepremier Antonio Tajani rilancia la centralità delle grandi opere per il Sud.

Dal Palazzo d'Orleans di Palermo, il vicepremier Antonio Tajani rilancia la centralità delle grandi opere per il Sud.

"Il Ponte sullo Stretto è fondamentale per accelerare i collegamenti", ha dichiarato il Ministro, sottolineando come l'opera si inserisca in un piano più ampio che include l'Alta Velocità.

Tajani ha ammesso che non esistono "bacchette magiche" per le criticità storiche della viabilità siciliana, ma ha assicurato il massimo impegno del Governo per un salto di qualità infrastrutturale nell'Isola.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#AltaVelocità
#Infrastrutture
#Palermo
#PonteSulloStretto
#Sicilia
#Tajani
#Trasporti
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it