Breaking news Infrastrutture - Tajani: "Ponte sullo Stretto pilastro per l'alta velocità in Sicilia"

Dal Palazzo d'Orleans di Palermo, il vicepremier Antonio Tajani rilancia la centralità delle grandi opere per il Sud.
"Il Ponte sullo Stretto è fondamentale per accelerare i collegamenti", ha dichiarato il Ministro, sottolineando come l'opera si inserisca in un piano più ampio che include l'Alta Velocità.
Tajani ha ammesso che non esistono "bacchette magiche" per le criticità storiche della viabilità siciliana, ma ha assicurato il massimo impegno del Governo per un salto di qualità infrastrutturale nell'Isola.