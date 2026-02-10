Breaking news infrastrutture - Salini Webuild: Infrastrutture, il motore per il futuro prospero dell'Italia

Dall'Italia agricola povera alla ricchezza attuale, grazie a generazioni di innovatori e tecnologia made in Italy. Celebra il know-how esportato in 60 Paesi, motore di crescita globale e prosperità per le nuove generazioni.

Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha acceso i riflettori sul ruolo vitale delle infrastrutture durante l'evento al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Inaugurando la mostra 'Evolutio', ha spiegato come queste opere abbiano trasformato l'Italia da nazione agricola e povera in una potenza economica moderna, con welfare solido e opportunità per tutti.

Attraverso immagini storiche e video emozionanti, la mostra traccia il cammino dal carro trainato da cavalli alle super veloci linee ad alta velocità.

Salini ha enfatizzato: "Il nostro benessere – pensioni, stipendi, futuro dei giovani – nasce dal sudore delle generazioni passate. Dobbiamo garantire lo stesso ai nostri figli, investendo in industria e infrastrutture".

La location milanese è perfetta: qui scienza e ingegneria si uniscono per risolvere sfide epiche. Webuild esporta questo eccellenza in 60 Paesi, costruendo non solo ponti e ferrovie, ma il domani di intere generazioni.

Senza infrastrutture, l'Italia rischierebbe il declino; con esse, vola verso un futuro luminoso.