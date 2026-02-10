Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:29
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Salini Webuild: Infrastrutture, il motore per il futuro prospero dell'Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Salini Webuild: Infrastrutture, il motore per il futuro prospero dell'Italia

Pietro Salini di Webuild, alla mostra 'Evolutio' al Museo Leonardo da Vinci di Milano, insiste: infrastrutture e industria sono la via per il futuro italiano.

(Prima Pagina News)
Martedì 10 Febbraio 2026
Milano - 10 feb 2026 (Prima Pagina News)

Pietro Salini di Webuild, alla mostra 'Evolutio' al Museo Leonardo da Vinci di Milano, insiste: infrastrutture e industria sono la via per il futuro italiano.

Dall'Italia agricola povera alla ricchezza attuale, grazie a generazioni di innovatori e tecnologia made in Italy. Celebra il know-how esportato in 60 Paesi, motore di crescita globale e prosperità per le nuove generazioni.

Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha acceso i riflettori sul ruolo vitale delle infrastrutture durante l'evento al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Inaugurando la mostra 'Evolutio', ha spiegato come queste opere abbiano trasformato l'Italia da nazione agricola e povera in una potenza economica moderna, con welfare solido e opportunità per tutti.

Attraverso immagini storiche e video emozionanti, la mostra traccia il cammino dal carro trainato da cavalli alle super veloci linee ad alta velocità. 

Salini ha enfatizzato: "Il nostro benessere – pensioni, stipendi, futuro dei giovani – nasce dal sudore delle generazioni passate. Dobbiamo garantire lo stesso ai nostri figli, investendo in industria e infrastrutture".

La location milanese è perfetta: qui scienza e ingegneria si uniscono per risolvere sfide epiche. Webuild esporta questo eccellenza in 60 Paesi, costruendo non solo ponti e ferrovie, ma il domani di intere generazioni.

Senza infrastrutture, l'Italia rischierebbe il declino; con esse, vola verso un futuro luminoso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#InfrastruttureItalia
#PietroSalini
#SviluppoSostenibile
#Webuild
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it