Breaking news infrastrutture - Webuild vince appalto da 531 milioni: lotto 1 SS106 Jonica Calabria, boom occupazione Sud

Webuild si prende contratto record 531 milioni per 17 km SS106 Jonica tra Coserie e Corigliano Ovest: 15 viadotti, galleria 1,4 km e 500 posti lavoro, spingendo investimenti Sud a 16 miliardi.
Webuild accelera lo sviluppo del Sud Italia con l'aggiudicazione di un maxi-contratto da 531 milioni di euro per il lotto 1 della SS106 Jonica in Calabria. Il progetto Anas trasforma il tratto tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest in un'arteria moderna e sicura, coprendo circa 17 km di nuova strada statale.
Opere da capogiro: 15 viadotti e 3 cavalcavia per un totale di 3 km, più una galleria artificiale a doppia canna lunga 1,4 km. Complessità ingegneristica al top, che sfrutta l'esperienza dal Terzo Megalotto della stessa SS106, dove Webuild è già al lavoro.
Questo colpo porta a 20 i progetti di Webuild nel Sud e isole, per un valore totale di circa 16 miliardi di euro. Occupazione esplosiva: 9.500 posti tra diretti e indiretti (al 30 settembre 2025), con 7.500 fornitori coinvolti. Solo per questo lotto, fino a 500 persone al lavoro, boost per l'economia calabrese.
La SS106 Jonica diventa simbolo di rinascita infrastrutturale: più sicurezza, collegamenti rapidi e crescita territoriale. Webuild conferma il suo ruolo da leader nelle grandi opere italiane, puntando su competenze locali e innovazione.