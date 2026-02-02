Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news infrastrutture - Olimpiadi Milano Cortina 2026: Fs investe 650 milioni su 10 stazioni, eredità eterna per Lombardia, Trentino e Veneto
a soli € 3,00
di Maurizio Pizzuto
Lunedì 02 Febbraio 2026
Gruppo Fs scarica 650 milioni su 10 stazioni olimpiche per Milano Cortina 2026: Rfi rivoluziona accessibilità e mobilità sostenibile in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, con eredità post-Giochi.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato accelera verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con un investimento colossale da circa 650 milioni di euro, di cui 120 cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dieci stazioni chiave nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto sono state trasformate in hub moderni e accessibili, pronte a ospitare atleti, paralimpici e milioni di visitatori.

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), partner ufficiale dell'evento, ha guidato il piano come Mobility Premium Partner. Queste stazioni non sono solo upgrade temporanei: offrono collegamenti ferroviari permanenti, efficienza e sicurezza per tutti, integrandosi perfettamente con bus e trasporti locali. L'obiettivo? Una mobilità sostenibile, inclusiva e capillare che elevi l'esperienza di viaggio per cittadini e turisti.

Immaginate di arrivare a una stazione olimpica con ascensori per disabili, segnaletica smart e spazi verdi: è la realtà che Fs regala alle aree di gara. Questo programma garantisce accessibilità massima ai siti sportivi, dal ghiaccio di Milano alle nevi di Cortina, lasciando un'eredità duratura per il territorio.

Con i Giochi che partono tra pochi giorni, queste infrastrutture posizionano l'Italia al top mondiale per innovazione olimpica, pronta a brillare oltre il 2026.


