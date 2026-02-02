Breaking news infrastrutture - Piaggio Aerospace rilanciata dal governo: Rixi celebra eccellenza aerospazio ligure ad Albenga

Piaggio Aerospace rinasce come stella dell'aerospazio italiano, grazie a un governo che scommette sulle eccellenze territoriali. Negli stabilimenti di Albenga, il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha visitato i siti, lodando la nuova proprietà che porta concretezza e visione industriale.

"La svolta è reale: competenze, innovazione e posti di lavoro al centro", ha dichiarato Rixi. Baykar Piaggio Aerospace diventa modello di rilancio, con il governo che supporta fattivamente il progetto. La Liguria emerge come hub strategico per lo sviluppo aerospaziale del Paese.

Collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori è la chiave: Albenga dimostra che il futuro industriale si costruisce unendo forze. Questo intervento rafforza l'Italia nel settore aeronautico, puntando su tecnologie avanzate e sostenibilità.

Con investimenti mirati, Piaggio Aerospace guarda avanti, pronta a competere globalmente e a generare valore duraturo per l'economia ligure e nazionale.