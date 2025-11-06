Milano Cortina, Coisp: potenziare uomini e mezzi per garantire sicurezza

“Per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sono stati previsti circa 2mila operatori di Polizia, aggregati soltanto per l’area di Milano, ma è evidente che questo numero dovrà essere almeno raddoppiato per coprire l’intero territorio in cui si svolgeranno gare, cerimonie e attività connesse.

Saranno i primi Giochi invernali organizzati su un territorio così ampio e con la partecipazione di 80 delegazioni straniere, e rappresenteranno una prova complessa e impegnativa per tutto il sistema-sicurezza del nostro Paese. Sono tanti i temi da affrontare tra cui quelli legati alla sicurezza dei Giochi e alla necessità di prevenire minacce di matrice terroristica, sia interna che internazionale.

Per questo è indispensabile che il governo stanzi immediatamente le risorse necessarie per pagare il lavoro straordinario e le indennità operative dei poliziotti impegnati, e che vengano finanziate le ulteriori aggregazioni di personale richieste per le sedi olimpiche di Veneto e Trentino Alto Adige.

Non possiamo pensare di garantire la sicurezza di un evento di tale portata senza mezzi adeguati e senza riconoscere concretamente l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I poliziotti faranno come sempre la loro parte con dedizione e professionalità, ma ora spetta allo Stato assicurare loro il sostegno economico e organizzativo necessario per affrontare con efficienza e sicurezza questo appuntamento mondiale” ha spiegato Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp intervenendo all’incontro “Verso Milano Cortina 2026, tra sicurezza e sport” che si è tenuto questa mattina a Milano.