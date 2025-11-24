Rai: torna l'appuntamento con Telethon

Rai è anche quest’anno al fianco di Fondazione Telethon per la trentaseiesima edizione della maratona televisiva a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Un appuntamento all’insegna della solidarietà che vede il palinsesto tv, radio e digital arricchirsi di spazi ad hoc, tra informazione e approfondimento.

Si partirà la sera di sabato 13 dicembre nel corso di “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci su Rai 1, con l’accensione del numeratore per la raccolta fondi. Tanti, poi, i programmi che parleranno di ricerca scientifica e degli importanti risultati ottenuti, insieme a storie e notizie: “Uno mattina in famiglia”, “Da noi a ruota libera”, “Caffè Italia”, “La volta buona”, “Elisir”, “Uno mattina news” e “Uno mattina”, “Storie italiane”, “È sempre mezzogiorno”, “La vita in diretta”, “Linea Verde Italia”, “La porta magica”, “L’eredità”, “Affari tuoi”, “Domenica in”, “Kilimangiaro”, “Tv Talk”, “Mi manda RaiTre”, “Agorà”, “Geo”.

Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà sabato 13 dicembre 2025 durante la puntata di “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci. Domenica 21 la maratona si avvierà alla conclusione con lo speciale “L’eredità” dedicato a Telethon, alle 21.30 su Rai 1.

Anche RaiNews24 dedicherà spazio alla ricerca, con finestre dedicate all’interno della programmazione - dai telegiornali alla rubrica “Basta la salute” - che proporrà anche testimonianze di medici e ricercatori.

Lo studio Fondazione Telethon dalla Dear, che aprirà dal 18 dicembre con con Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli, Elenoire Casalegno e Paolo Belli, terranno il timone della maratona fino alla giornata conclusiva insieme a Gianluca Gazzoli, Paola Perego, Marco Carrara, I Gemelli di Guidonia, Mario Benedetto, Elisa Isoardi, Marco Di Buono, D’Amico, Monica Setta, Gigi Marzullo, Daniela Ferolla, Benedetta Rinaldi, Ingrid Muccitelli, Francesca Fialdini.

Grande partecipazione di Rai Sport che, per tutta la durata della maratona, valorizzerà l’impegno per la ricerca e la solidarietà. “La nuova domenica sportiva”, “L’altra DS”, Tg Sport, “Il processo al 90°”, “Road to Milano Cortina”, “Sognando Milano Cortina”, “Dribbling”x, “Sabato al 90°” e Rai Sport live week-end con lanci durante la Coppa del mondo di Sci alpino: gli appuntamenti sportivi su tutti i canali Rai saranno accompagnati da notizie e approfondimenti ad hoc.

Grande impegno di Rai Radio anche quest’anno. Per tutta la settimana i canali radio trasmetteranno il segnale orario sponsorizzato da Fondazione Telethon, con circa 700 punti ora. Rai Radio 1 ne parlerà nei Giornali Radio con la redazione Società e il 13 dicembre ci sarà il lancio nel primo GR1 della giornata con la voce di Milly Carlucci e l’annuncio dell’accensione del numeratore, per partire in contemporanea con Rai 1.

Dal 14 al 21 dicembre, tutti i programmi dedicheranno uno spazio alla campagna attraverso lanci del numero solidale, servizi e interviste, con una pianificazione che permetta al messaggio di Telethon di essere rilanciato più volte durante la giornata. Il 15 dicembre: Viviana Verbaro realizzerà una puntata speciale di Progetto Benessere (9.00–10.00) con ospiti in studio. La redazione Società realizzerà servizi dedicati per i vari GR.

I social di Radio1 produrranno card, clip e rilanceranno le grafiche Rai, inclusi i contenuti con i “cuori di cioccolato” e le foto dei talent.

Su Rai Radio 2, giovedì 18 dicembre, Luca Barbarossa condurrà una puntata speciale di “Radio2 Social Club” dedicata a Fondazione Telethon, affiancato da Ema Stokholma. “Matti da Legare”, “Caterpillar” e “I Lunatici” ospiteranno interviste dedicate. “Il Ruggito del Coniglio”, “Good Morning Radio2” e “A Qualcuno Piace Radio2” effettueranno un lancio dedicato a Fondazione Telethon.

Nel fine settimana della Maratona, il mondo di Fondazione Telethon prende forma in una tensostruttura speciale nel Centro di produzione Rai Frizzi. Alcune delle trasmissioni di Radio2 si trasferiranno all’interno della casa di Fondazione Telethon, per trasmettere live. Ne parleranno anche “Stai Serena”, “”Radio2 Music Room”, “Radio2 In Forma”, “Radio2 Music Room Weekend, “Tutti Nudi” e “Radio2 nel Pallone”. Su Rai Radio 3 i programmi coinvolti saranno: “Radio3 Suite”, “Radio3 Scienza”, “Fahrenheit”, “Qui Comincia”, “Zazà”, “Piazza Verdi”, “Tutta la città ne parla”. Isoradio prevede lanci e interviste nel flusso quotidiano.

Anche “Radio tutta italiana” manderà in onda lanci e interviste per tutta la settimana e “Radio Live Napoli” realizzerà una puntata di Diretta Live con Francesca Silvestre interamente dedicata a Telethon.

Rai Cinema quest’anno ha realizzato il ventunesimo cortometraggio per Fondazione Telethon, dal titolo “Achille”, diretto da Greta Scarano e prodotto da Groenlandia con Rai Cinema. Un’opera che racconta con toni delicati ma intensi il punto di vista di Sveva, la piccola protagonista, che ha un sogno: che sia presto disponibile lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica, la malattia genetica neurodegenerativa con cui è nato suo fratello Achille.

Lo screening alla nascita è uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente questa grave patologia e offrire ai bambini una concreta possibilità di un futuro diverso, consentendo un accesso rapido alle terapie disponibili, come la terapia genica sviluppata in oltre quindici anni di ricerca presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano.

Il cortometraggio andrà in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1 e sarà disponibile su RaiPlay, su Rai Cinema Channel e sui canali digitali di Fondazione Telethon.