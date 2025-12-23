Breaking news infrastrutture - Milano, 12 miliardi dal Mit: strade, ferrovie, edilizia e trasporto pubblico per città e provincia

Secondo la nota del Mit, i 12 miliardi indirizzati a Milano e provincia coprono un ampio spettro di opere, dalla riqualificazione della viabilità alle infrastrutture ferroviarie, fino agli interventi su edilizia e mobilità urbana. Le risorse si inseriscono in un percorso più ampio che, solo per la Lombardia, ha già visto l’attivazione di piani straordinari per le province e la rete stradale, con stanziamenti specifici per la sicurezza e l’ammodernamento dei collegamenti.

Nel capitolo strade rientrano interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di ponti, cavalcavia e arterie provinciali, fondamentali per sostenere i flussi di traffico di un’area metropolitana tra le più dinamiche del Paese. Per il trasporto pubblico e ferroviario, gli investimenti puntano a potenziare l’offerta di mobilità sostenibile e il collegamento tra centro città, hinterland e nodi strategici, anche in sinergia con le risorse nazionali dedicate al Pnrr e ai piani di trasporto rapido di massa.

La nota del Ministero richiama anche la “straordinaria vetrina” rappresentata dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che hanno già mobilitato un importante pacchetto di opere e finanziamenti per potenziare accessibilità e infrastrutture nei territori coinvolti. L’appuntamento del 2026 diventa così un acceleratore per cantieri e progetti che resteranno a servizio di cittadini, imprese e turismo anche oltre l’evento, con particolare attenzione alla Lombardia e all’area milanese.

I 12 miliardi per Milano e provincia si traducono in nuove opportunità per la domanda di lavoro, per la filiera delle costruzioni e per l’attrattività dell’area metropolitana, sempre più centrale nelle strategie nazionali su logistica, servizi e innovazione. Migliorare infrastrutture e trasporti significa anche ridurre tempi di spostamento, aumentare la sicurezza e favorire una mobilità più sostenibile, con ricadute dirette sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del sistema produttivo locale.