Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:22
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Milano, 12 miliardi dal Mit: strade, ferrovie, edilizia e trasporto pubblico per città e provincia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Milano, 12 miliardi dal Mit: strade, ferrovie, edilizia e trasporto pubblico per città e provincia

Milano e il suo territorio metropolitano hanno beneficiato di interventi per 12 miliardi di euro grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, con risorse destinate a strade, ferrovie, edilizia pubblica e trasporto collettivo, in un quadro che guarda anche alla vetrina internazionale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

(Prima Pagina News)
Martedì 23 Dicembre 2025
Roma - 23 dic 2025 (Prima Pagina News)

Milano e il suo territorio metropolitano hanno beneficiato di interventi per 12 miliardi di euro grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, con risorse destinate a strade, ferrovie, edilizia pubblica e trasporto collettivo, in un quadro che guarda anche alla vetrina internazionale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Secondo la nota del Mit, i 12 miliardi indirizzati a Milano e provincia coprono un ampio spettro di opere, dalla riqualificazione della viabilità alle infrastrutture ferroviarie, fino agli interventi su edilizia e mobilità urbana. Le risorse si inseriscono in un percorso più ampio che, solo per la Lombardia, ha già visto l’attivazione di piani straordinari per le province e la rete stradale, con stanziamenti specifici per la sicurezza e l’ammodernamento dei collegamenti.

Nel capitolo strade rientrano interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di ponti, cavalcavia e arterie provinciali, fondamentali per sostenere i flussi di traffico di un’area metropolitana tra le più dinamiche del Paese. Per il trasporto pubblico e ferroviario, gli investimenti puntano a potenziare l’offerta di mobilità sostenibile e il collegamento tra centro città, hinterland e nodi strategici, anche in sinergia con le risorse nazionali dedicate al Pnrr e ai piani di trasporto rapido di massa.

La nota del Ministero richiama anche la “straordinaria vetrina” rappresentata dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che hanno già mobilitato un importante pacchetto di opere e finanziamenti per potenziare accessibilità e infrastrutture nei territori coinvolti. L’appuntamento del 2026 diventa così un acceleratore per cantieri e progetti che resteranno a servizio di cittadini, imprese e turismo anche oltre l’evento, con particolare attenzione alla Lombardia e all’area milanese.

I 12 miliardi per Milano e provincia si traducono in nuove opportunità per la domanda di lavoro, per la filiera delle costruzioni e per l’attrattività dell’area metropolitana, sempre più centrale nelle strategie nazionali su logistica, servizi e innovazione. Migliorare infrastrutture e trasporti significa anche ridurre tempi di spostamento, aumentare la sicurezza e favorire una mobilità più sostenibile, con ricadute dirette sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del sistema produttivo locale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

infrastrutture
Matteo Salvini
Milano
Olimpiadi Milano-Cortina
PPN
Prima Pagina News
trasporto pubblico
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it