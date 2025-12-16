Savona: viene investita e trascinata da un Tir, morta una 22enne

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina a Savona: una 22enne, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata travolta e trascinata da un Tir. I soccorsi sono sopraggiunti immediatamente sul posto, ma per lei non c'è stato niente da fare.

La ragazza, studentessa iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, stava attraversando la strada nella via principale di un popoloso quartiere del capoluogo che collega il casello dell'Autostrada al porto e, quindi, è sempre percorso da mezzi pesanti.

La dinamica non è stata ancora accertata, ma da quanto hanno raccontato alcuni testimoni la 22enne era sulle strisce e avrebbe iniziato ad attraversare la strada, quando il semaforo è diventato verde. In quel momento, stando alle prime ipotesi, il Tir sarebbe passato, per poi restare bloccato dalla coda all'interno dell'incrocio: l'autista avrebbe, poi, continuato a guidare, senza accorgersi della ragazza, trascinandola per alcuni metri.

Sul posto si sono recati l'automedica e i Vigili del Fuoco, ma Valentina è morta sul colpo. Presente anche la Polizia Locale, per i rilievi.

Proprio nello stesso punto, vent'anni fa, è morta Federica Barbiero, l'agente della Polizia Locale di 28 anni urtata da un'auto e caduta sotto le ruote di un mezzo pesante mentre era di servizio in moto per scortare alcuni mezzi dell'esercito.

"A nome dell'intera Giunta regionale esprimiamo profondo cordoglio e sincera commozione per la drammatica scomparsa della studentessa universitaria di 22 anni che ha perso la vita a Savona in un grave incidente stradale. Una tragedia che ferisce profondamente l'intera comunità ligure e che richiama tristemente l'attenzione, ancora una volta, sull'importanza della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani. In questo momento di immenso dolore ci uniamo con affetto e partecipazione al lutto della famiglia, degli amici e di tutti i suoi cari". E' quanto hanno dichiarato il Governatore e l'Assessore all'Università della Regione Liguria, Marco Bucci e Simona Ferro.