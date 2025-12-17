Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Sardegna Rinnovabile: "Corte Costituzionale contro discriminazioni della Regione"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Sardegna Rinnovabile: "Corte Costituzionale contro discriminazioni della Regione"

"La regione ha bisogno di una convinta politica di promozione della transizione energetica, fondata sulle rinnovabili, che possa contare su norme e strumenti di pianificazione efficaci".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 17 Dicembre 2025
Roma - 17 dic 2025 (Prima Pagina News)

"La regione ha bisogno di una convinta politica di promozione della transizione energetica, fondata sulle rinnovabili, che possa contare su norme e strumenti di pianificazione efficaci".

La Regione Sardegna è chiamata a considerare gli impianti per la transizione perlomeno alla stregua di tutte le altre infrastrutture che quotidianamente modificano i nostri territori, senza divieti aprioristici e nuove regole retroattive per iter autorizzativi già conclusi: il pronunciamento 184/2025 della Corte Costituzionale manda un messaggio chiaro, in linea con quanto Sardegna Rinnovabile e le associazioni che ne fanno parte (Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, e WWF) affermano sin dalla discussione della moratoria e della legge regionale dello scorso anno, quando la Regione diede vita a un’interpretazione estensiva del concetto di area non idonea, giungendo a “vietare” il 99% del territorio sardo alle energie pulite.

 

Secondo l’alleanza Sardegna Rinnovabile deve assumersi la piena responsabilità delle scelte e non introdurre dispositivi che scaricano sui Comuni, prevalentemente quelli piccoli delle aree interne, la candidatura a ospitare impianti di aree che la Regione stessa definisce come non idonee; non può, infine, interpretare in maniera distorta i vincoli paesaggistici nel tentativo di impedire perfino la realizzazione di impianti eolici offshore al di fuori delle acque territoriali.

 

La trasformazione necessaria per affrontare la crisi climatica e quindi per abbattere nel più breve tempo possibile le emissioni di CO2 è un’opportunità da governare con coraggio e protagonismo, e la Sardegna ha bisogno di una convinta politica di promozione della transizione energetica, fondata sulle rinnovabili, che possa contare su norme e strumenti di pianificazione efficaci: questa la posizione ribadita da Sardegna Rinnovabile anche due giorni fa nel II Forum Energia di Legambiente Sardegna dal titolo “Qui e ora. Viaggio nella Sardegna che guarda al futuro”.

 

Con la L.R. 20/2024 la Sardegna ha invece optato per un sostanziale rifiuto degli impianti di scala industriale a terra e a mare, non raccogliendo la sfida culturale dell’elaborazione condivisa di nuove regole di relazione tra impianti, paesaggi, comunità.

 

La transizione energetica deve corrispondere ad una trasformazione positiva dei territori in una visione integrata che consideri, insieme all’energia, gli aspetti ambientali e quelli socioeconomici. A questo spirito si devono adeguare i processi normativi e di pianificazione energetica della Sardegna.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corte Costituzionale
Energie Rinnovabili
Infrastrutture Energetiche
PPN
Prima Pagina News
Sardegna Rinnovabile
Wwf
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it