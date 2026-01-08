Breaking news Infrastrutture - Fvg, Anas: lavori alla rete elettrica della SS54, disposte modifiche alla circolazione

Anas S.p.A. informa che, per consentire il completamento dei lavori di posa di un cavo elettrico interrato per la realizzazione di una nuova rete di media tensione, si rendono necessarie modifiche temporanee alla circolazione lungo la strada statale 54 “del Friuli”, in provincia di Udine.



Nel dettaglio, l’intervento interessa il tratto compreso tra il km 20,400 e il km 18,400, nei territori comunali di Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone e San Leonardo (UD), e rientra nell’ambito delle opere a cura di E-Distribuzione S.p.A.

L’ordinanza dispone l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, su tutte le corsie, per tratti di lunghezza massima pari a 100 metri. La regolamentazione sarà in vigore dal 12 gennaio al 16 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.



All’interno delle aree di cantiere sono inoltre previsti il divieto di sorpasso, il divieto di sosta e il limite di velocità di 40 km/h, a tutela della sicurezza della circolazione e del personale impegnato nelle lavorazioni.



La segnaletica temporanea sarà installata e mantenuta a cura dell’impresa esecutrice, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente. Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica presente e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste.