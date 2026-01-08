Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Fvg, Anas: lavori alla rete elettrica della SS54, disposte modifiche alla circolazione
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Fvg, Anas: lavori alla rete elettrica della SS54, disposte modifiche alla circolazione

Per consentire il completamento dei lavori di posa di un cavo elettrico interrato per la realizzazione di una nuova rete di media tensione.

(Prima Pagina News)
Giovedì 08 Gennaio 2026
Udine - 08 gen 2026 (Prima Pagina News)

Per consentire il completamento dei lavori di posa di un cavo elettrico interrato per la realizzazione di una nuova rete di media tensione.

Anas S.p.A. informa che, per consentire il completamento dei lavori di posa di un cavo elettrico interrato per la realizzazione di una nuova rete di media tensione, si rendono necessarie modifiche temporanee alla circolazione lungo la strada statale 54 “del Friuli”, in provincia di Udine.


Nel dettaglio, l’intervento interessa il tratto compreso tra il km 20,400 e il km 18,400, nei territori comunali di Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone e San Leonardo (UD), e rientra nell’ambito delle opere a cura di E-Distribuzione S.p.A.

L’ordinanza dispone l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, su tutte le corsie, per tratti di lunghezza massima pari a 100 metri. La regolamentazione sarà in vigore dal 12 gennaio al 16 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.


All’interno delle aree di cantiere sono inoltre previsti il divieto di sorpasso, il divieto di sosta e il limite di velocità di 40 km/h, a tutela della sicurezza della circolazione e del personale impegnato nelle lavorazioni.


La segnaletica temporanea sarà installata e mantenuta a cura dell’impresa esecutrice, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente. Anas raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica presente e di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Anas
#Fvg
#Infrastrutture
#SS54DelFriuli
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it