Breaking news infrastrutture - Tirrenica, Giani: “Basta equivoci, non si riparte da zero”. Incontro urgente con Salvini

La Tirrenica torna al centro del confronto tra Regione Toscana e Governo. Il presidente Eugenio Giani, intervenendo a Firenze in conferenza stampa, ha ribadito che l’opera rientra tra le priorità della strategia regionale sulle grandi infrastrutture, respingendo con nettezza l’idea che si debba “ripartire da zero” sul progetto.

Giani ha detto di essere rimasto sconcertato dalle affermazioni attribuite al senatore della Lega Manfredi Potenti, secondo cui l’iter dovrebbe essere riavviato integralmente. Per il governatore si tratta di una prospettiva inaccettabile, perché rischia di generare stallo amministrativo e incertezza su un corridoio viario che la Toscana considera decisivo per la mobilità e lo sviluppo della costa.

Da qui la scelta di chiedere un incontro urgente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’obiettivo dichiarato è affrontare la questione “in modo costruttivo”, ma arrivando a un chiarimento politico e tecnico che metta fine a quella che Giani definisce una “commedia degli equivoci” e stabilisca con precisione lo stato dell’arte e i prossimi passaggi.

La Tirrenica è il progetto di potenziamento della strada statale Aurelia, articolato in nove lotti di intervento, con l’intento di qualificarla come strada statale di grande comunicazione. Per la Regione, l’asse non serve solo i collegamenti interni alla Toscana costiera, ma sostiene anche le connessioni verso Liguria, Piemonte e, più in generale, i flussi transfrontalieri verso la Francia, con ricadute su logistica, turismo e servizi.

Nei prossimi giorni, l’attenzione si concentrerà sulla risposta del Mit alla richiesta di confronto e sulla possibilità di definire una linea univoca sull’avanzamento dei lotti, evitando nuove ripartenze procedurali che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di realizzazione.