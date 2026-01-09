Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 18:03
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Tirrenica, Giani: “Basta equivoci, non si riparte da zero”. Incontro urgente con Salvini
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Tirrenica, Giani: “Basta equivoci, non si riparte da zero”. Incontro urgente con Salvini

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani contesta l’ipotesi di azzerare l’iter sulla Tirrenica (ampliamento SS1 Aurelia) e annuncia la richiesta di un confronto con il ministro Matteo Salvini per sbloccare nove lotti e confermare il ruolo strategico dell’asse costiero.

(Prima Pagina News)
Venerdì 09 Gennaio 2026
Roma - 09 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani contesta l’ipotesi di azzerare l’iter sulla Tirrenica (ampliamento SS1 Aurelia) e annuncia la richiesta di un confronto con il ministro Matteo Salvini per sbloccare nove lotti e confermare il ruolo strategico dell’asse costiero.

La Tirrenica torna al centro del confronto tra Regione Toscana e Governo. Il presidente Eugenio Giani, intervenendo a Firenze in conferenza stampa, ha ribadito che l’opera rientra tra le priorità della strategia regionale sulle grandi infrastrutture, respingendo con nettezza l’idea che si debba “ripartire da zero” sul progetto. 

Giani ha detto di essere rimasto sconcertato dalle affermazioni attribuite al senatore della Lega Manfredi Potenti, secondo cui l’iter dovrebbe essere riavviato integralmente. Per il governatore si tratta di una prospettiva inaccettabile, perché rischia di generare stallo amministrativo e incertezza su un corridoio viario che la Toscana considera decisivo per la mobilità e lo sviluppo della costa. 

Da qui la scelta di chiedere un incontro urgente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’obiettivo dichiarato è affrontare la questione “in modo costruttivo”, ma arrivando a un chiarimento politico e tecnico che metta fine a quella che Giani definisce una “commedia degli equivoci” e stabilisca con precisione lo stato dell’arte e i prossimi passaggi. 

La Tirrenica è il progetto di potenziamento della strada statale Aurelia, articolato in nove lotti di intervento, con l’intento di qualificarla come strada statale di grande comunicazione. Per la Regione, l’asse non serve solo i collegamenti interni alla Toscana costiera, ma sostiene anche le connessioni verso Liguria, Piemonte e, più in generale, i flussi transfrontalieri verso la Francia, con ricadute su logistica, turismo e servizi. 

Nei prossimi giorni, l’attenzione si concentrerà sulla risposta del Mit alla richiesta di confronto e sulla possibilità di definire una linea univoca sull’avanzamento dei lotti, evitando nuove ripartenze procedurali che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di realizzazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

infrastrutture
politica
PPN
Prima Pagina News
Toscana
trasporti
viabilità
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it