Usa, Trump: "Harvard insegna odio e stupidità, non dovrebbe più avere fondi federali"

Non si ferma la battaglia tra Donald Trump e l'Università di Harvard, dopo che l'Ateneo si è visto tagliare dal governo fondi per 2,2 miliardi di dollari.

“Tutti sanno che Harvard ha ‘perso la strada’”, attacca il tycoon sul suo social Truth. “Harvard ha assunto quasi tutti gli idioti e i cervelli di gallina della sinistra radicale che sono solo capaci di insegnare il fallimento agli studenti e ai cosiddetti ‘futuri leader’.

Harvard non può più essere considerata nemmeno un luogo di apprendimento decente e non dovrebbe essere considerata in nessun elenco delle grandi università o college del mondo. Harvard è uno scherzo, insegna odio e stupidità, e non dovrebbe più ricevere fondi federali”.

Il governo ha tagliato fondi per 2,2 miliardi di dollari a Harvard, dopo che l'Ateneo si è rifiutato di cambiare la sua governance, come chiesto da Trump, che ha accusato l'Università di aver tollerato l'antisemitismo nel corso delle occupazioni degli studenti Pro-Palestina per protesta contro la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Trump ha anche minacciato di togliere l'esenzione fiscale all'Ateneo.