Riparte Wiki Science Competition, la sfida italiana per fotografi e scienziati

Il mondo osservato al microscopio, le eruzioni più spettacolari, la brulicante vita sottomarina, i pattern astratti dei minerali e il lavoro quotidiano dei ricercatori: tutte immagini che possono partecipare alla nuova edizione di Wiki Science Competition, il concorso internazionale rivolto agli appassionati di fotografia, comunicazione della scienza e open science che ogni due anni premia foto, video, schemi o grafici legati all’ambito scientifico.Grazie all’impegno dei volontari italiani, questo dicembre l'Italia torna a partecipare alla Wiki Science Competition con una propria giuria e una propria edizione nazionale.Il concorso è organizzato da un team di volontari con il sostegno di Wikimedia Italia, della Biblioteca Dario Nobili dell'Area di Ricerca del CNR di Bologna, da tempo attiva sul tema dell’open access grazie al progetto NILDE, ed è in partenariato con il Progetto BlueNIGHTs, consorzio che raggruppa alcune delle eccellenze europee della ricerca marina e dello sviluppo tecnologico, che ha istituito un premio speciale dedicato alle scienze marine.Quest’anno i referenti nazionali del progetto sono Alessandro Marchetti (membro del Comitato accademico internazionale WSC 2023, Coordinatore nazionale sia per l'Italia che per la Svizzera) e Ferdinando Traversa (Coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia Italia e Coordinatore nazionale per l’Italia di WSC 2023).La competizione nazionale - dedicata a tutte le discipline, dalla vulcanologia alle biotecnologie, dalla chimica organica all’astronomia - è un invito a esplorare il cosmo, le profondità marine ma anche il giardino di casa.È possibile competere in una o più delle otto categorie del concorso: Persone, Immagini microscopiche, Vita selvatica e natura, File non fotografici (multimediali e grafici), Set di immagini, Astronomia e Generale.Infine – novità appunto di quest’anno – la categoria speciale dedicata alle Scienze Marine.I vincitori del concorso italiano, oltre a ricevere attrezzature fotografiche come premio, potranno partecipare automaticamente alla seconda fase del concorso, dedicata alla gara internazionale.C’è tempo fino al 31 dicembre per caricare i file su Wikimedia Commons, che saranno utilizzabili liberamente su tutte le edizioni linguistiche di Wikipedia per illustrarne i diversi contenuti tecnici e scientifici.Il concorso, infatti, si sviluppa secondo lo spirito wikipediano che da un lato promuove la libera circolazione delle informazioni, la divulgazione della scienza e la didattica, dall'altro consolida la credibilità della scienza come fonte autorevole del sapere.Per partecipare al concorso è sufficiente:- Avere o creare un account Wikimedia valido (può essere lo stesso che si usa su Wikipedia)- Seguire la procedura di caricamento- Caricare le proprie foto su Wikimedia Commons entro il 31 dicembre 2023.