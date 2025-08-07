Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:54
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
A.T. Anghelopoulos: l’artista italiano che unisce arte contemporanea e riflessione esistenziale
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
A.T. Anghelopoulos: l’artista italiano che unisce arte contemporanea e riflessione esistenziale

A.T. Anghelopoulos, artista poliedrico residente a Roma, esplora con pittura, installazioni e fotografia i grandi temi dell’uomo e della società contemporanea, intrecciando memoria, materia e tempo in opere che provocano e stimolano l’intelligenza.

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Roma - 07 ago 2025 (Prima Pagina News)

A.T. Anghelopoulos, artista poliedrico residente a Roma, esplora con pittura, installazioni e fotografia i grandi temi dell’uomo e della società contemporanea, intrecciando memoria, materia e tempo in opere che provocano e stimolano l’intelligenza.

A.T. Anghelopoulos è un artista italiano che da sempre gioca con l’arte, con un percorso che inizia giovanissimo con studi di pittura, musica e fotografia, per poi aprirsi a sperimentazioni artistiche più ampie come installazioni e performance. Nato negli anni ’60, vive e lavora a Roma, ma la sua ricerca estetica e concettuale ha respirato l’aria di diverse capitali europee e anche degli Stati Uniti, dove ha potuto confrontarsi con alcune delle maggiori correnti artistiche del secondo dopoguerra.

La sua arte è fatta di esplorazione e riflessione: Anghelopoulos si pone come un intermediario tra mondi diversi—quello interno e personale e quello esteriore della realtà sociale e culturale—creando opere che mettono in dialogo materia e spirito, memoria e tempo. Non solo pittura e fotografia, ma anche installazioni e performance animano la sua produzione, rendendolo un innovatore capace di stimolare intelligenza e consapevolezza attraverso linguaggi visivi contemporanei.

Tra i suoi riconoscimenti più prestigiosi emergono le esposizioni nelle collettive e personali in luoghi iconici come il Complesso del Vittoriano a Roma, dove nel 2015 ha tenuto la mostra personale “Tra Materia ed Anima. Tra Memoria e Tempo,” curata dal professor Claudio Strinati. Qui è stata presentata anche la sua opera "Inner Life - Vita Interiore," ispirata alla celebre opera attribuita a Leonardo da Vinci "La Bella Principessa," mostrata in occasione dell’Expo 2015 nella Reggia di Monza.

Anghelopoulos si distingue per un approccio artistico che abbraccia sia la tradizione figurativa che la contemporaneità più innovativa, con riferimenti che vanno da Klee a Dalì, da Magritte a Rothko, senza dimenticare una forte attenzione all’umanesimo di artisti come Keith Haring. La sua capacità di indagare il momento presente attraverso un filtro poetico e umanistico lo rende una figura di spicco nel panorama artistico italiano e internazionale.

Negli ultimi anni ha partecipato a numerose rassegne e biennali, come la Biennale di Milano, la London Biennale e il Pro Biennale di Venezia, affermandosi sempre di più come un protagonista attento ai temi sociali e culturali della contemporaneità. La sua arte è un invito a riflettere sulle complesse relazioni tra l’uomo e il mondo, proponendo un dialogo aperto tra simbolo e realtà, materia e trascendenza.

In sintesi, A.T. Anghelopoulos rappresenta un punto di riferimento per chi cerca nell’arte un’esperienza intellettuale profonda e un messaggio capace di parlare alla sensibilità contemporanea, tra innovazione tecnica e contenuti universalmente rilevanti.

Per ulteriori dettagli sulla sua biografia e opere, è possibile visitare il sito ufficiale dell’artista: www.anghelopoulos.com.

 
 
 
 
 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

A.T. Anghelopoulos
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.