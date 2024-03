Abruzzo,regionali, La Pietra(sottosegretario agricoltura): "l'Abruzzo è guidato in modo ottimo da Marsilio , passerà alla storia".

Il Sottosegretario alla sovranità alimentare, sen. Patrizio La Pietra, è stato in visita nella provincia di Chieti per sostenere la candidatura al secondo mandato al governo dell' Abruzzo di Marco Marsilio .Ha sostenuto le candidature in consiglio regionale di Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e Presidente provinciale di Fratelli d’Italia e di Carla Di Biase, capogruppo del partito FDI nella città di Chieti.Nelle giornate di sabato e domenica quindi 2 e 3 marzo, il senatore La Pietra ha partecipato a vari incontri con i cittadini iniziando dalla città di Casoli, anche detta "Città dell'olio".Nel suo incarico di Governo il Sottosegretario detiene, infatti, la delega alla filiera olivicola.La Pietra, ha spiegato l'impegno del Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni nella difesa dell'agricoltura italiana e del Made in Italy, ha condannato la concorrenza sleale degli altri paese, ed ha fatto risaltare il lavoro per la difesa del patrimonio alimentare del Bel Paese."Quello che la sinistra, con la consueta ipocrisia, chiama campo largo altro non è che un’ammucchiata senza né capo né coda, i cui partecipanti hanno in comune solo un’irrefrenabile voglia di poltrone. Negli appuntamenti che ho avuto in questi giorni con il popolo abruzzese la percezione dei cittadini rispetto alla ‘sinistra’ folla di aspiranti percettori di poltrone è stata molto chiara: l’alternativa al centrodestra, guidato ottimamente dal governatore Marco Marsilio, è totalmente priva di visione, di condivisione e tenta di alimentarsi con sondaggi che sono lontani dalla realtà quanto il progetto della sinistra è lontano dall’Abruzzo" ha dichiarato il sottosegretario Patrizio La Pietra."Sommare più partiti che proposte politiche non è la formula vincente e soprattutto non serve al territorio e ai suoi abitanti.In ogni incontro gli abruzzesi, con la schiettezza che li contraddistingue, mi hanno dimostrato apprezzamento per i candidati di centrodestra e per l’operato di Marsilio” ha continuato il sottosegretario La Pietra.Domenica il tour con i candidati Tavani e Di Biase è continuato anche alla presenza del senatore Etelwardo Sigismondi ( FDI) a Guardiagrele, altro meraviglioso borgo e sede della mostra dell'Artigianato artistico abruzzese, subito dopo Miglianico e Ortona, per parlare di vino e viticoltura e ribadire la vicinanza di FDI al mondo delle imprese agricole e del buon lavoro svolto dal presidente Marco Marsilio in questi cinque anni."Un lavoro quello del governatore Marsilio improntato sulla competenza e l’esperienza maturata nei vari ruoli istituzionali ricoperti nel suo percorso politico, che gli hanno consentito, in questi cinque anni, di lavorare con dedizione e amore per questa bellissima regione a cui mi sento legato per la gentilezza delle persone" ha concluso il sottosegretario La Pietra.