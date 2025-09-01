Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:36
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Accademia dei Lincei: "Sosteniamo qualunque iniziativa umanitaria per Gaza"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Accademia dei Lincei: "Sosteniamo qualunque iniziativa umanitaria per Gaza"

"E' il governo israeliano a dover fare il primo passo”.

(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Settembre 2025
Roma - 01 set 2025 (Prima Pagina News)

"E' il governo israeliano a dover fare il primo passo”.

L'Accademia dei Lincei dà la sua “piena disponibilità a sostenere e promuovere qualsiasi iniziativa umanitaria volta a migliorare le condizioni della popolazione di Gaza, pur rimanendo chiari sul fatto che è il governo israeliano a dover fare il primo passo”.

E' questa la posizione dell'Accademia Scientifica più antica al mondo, contenuta in un documento, elaborato durante le scorse settimane, su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Israele, in linea con quello della Israel Academy of Sciences and Humanities.

“I due documenti – evidenziano i Lincei - manifestano sostanziale identità di vedute e di preoccupazioni. Ci auguriamo che possano in qualche modo contribuire a risolvere una situazione sempre più tragica”.

“La guerra è sempre un fallimento dell'umanità, ovunque venga combattuta. Per chi dedica la propria vita alla scienza, l'uso delle armi è particolarmente intollerabile: nega i principi stessi che sono alla base della pratica medica e sanitaria. Eppure è proprio in questi contesti drammatici che il dovere di cura diventa ancora più urgente”, prosegue il documento.

“In un contesto internazionale sempre più dominato dalle armi e dalle logiche di potere, in aperta contraddizione con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con l'ideale di progresso civile che dovrebbe escludere l'uso delle armi come strumento di risoluzione delle controversie tra popoli e nazioni, la situazione di Gaza si distingue per la sua inaudita gravità”.

Evidenziando che “il conflitto israelo-palestinese ha radici profonde e complesse”, i Lincei scrivono che “ciò che non possiamo ignorare, in quanto scienziati impegnati per la salute e il benessere di tutte le persone, è la situazione che si è creata e continua a colpire la popolazione civile che vive lì. Inermi e ora affamati, hanno sopportato quasi due anni di bombardamenti e attacchi continui, costretti a vivere in uno spazio ristretto senza scampo da pericoli mortali, che colpiscono soprattutto i bambini”.

Al momento, si legge ancora nel documento, “oltre il 70% degli edifici di Gaza è stato distrutto; in alcuni casi le strutture sanitarie e gli ospedali sono diventati bersaglio di operazioni militari per il sospetto che vi si nascondessero militanti di Hamas. Il numero di operatori sanitari morti ha raggiunto le centinaia. Gli aiuti umanitari arrivati sono tristemente inadeguati e il modo in cui vengono distribuiti è diventato pericoloso per la folla che cerca di riceverli”.

Dunque, i Lincei vogliono “condividere con la comunità accademica israeliana l'angoscia che questa guerra provoca in tutti noi” e fanno notare che “lo Stato di Israele è parte integrante del mondo occidentale. Nessuno che viva e lavori in questa parte del mondo più ricca e privilegiata può esimersi dalla responsabilità di contribuire, con le proprie azioni, al modo in cui l'Occidente si posiziona rispetto al resto del mondo. Crediamo che non percepire l'attuale situazione a Gaza come disumana ponga le basi per un futuro distopico, in cui tutto diventa possibile, senza limiti”.

Gli accademici si appellano “alla comunità accademica e all'intera comunità scientifica israeliana affinché condividano questo appello al governo israeliano: cambiate la vostra strategia e riconoscete la sacralità non negoziabile delle vite dei bambini, donne e uomini, anche nella Striscia di Gaza. Chi lavora nel settore sanitario, a qualsiasi titolo, non può rimanere in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo. Chiediamo quindi un cessate il fuoco immediato e permanente e l'invio urgente di aiuti umanitari e cibo a Gaza”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Accademia dei Lincei
Gaza
Israele
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.