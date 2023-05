Agricoltura, De Carlo (FdI): approvato all'unanimità emendamento Tea, svolta epocale

“L’approvazione all’unanimità dell’emendamento che autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) rappresenta una svolta epocale per il mondo agricolo.Questa autorizzazione mi rende particolarmente felice ed orgoglioso, perché oltre all’unanimità il provvedimento ha ottenuto anche le firme dei gruppi di Lega, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, segno che stiamo parlando di un’azione seria e necessaria.In questi anni, sono stati ottenuti straordinari risultati con la sperimentazione in laboratorio, e siamo totalmente ottimisti che la ricerca potrà ancora migliorare con il passaggio alla sperimentazione in campo; in questo modo, potremo ottenere piante più resistenti alla siccità, ai cambiamenti ambientali, agli attacchi dei parassiti.Si tratta realmente di una svolta epocale, un obiettivo condiviso da tutti e che ha abbattuto le ideologie per favorire il progresso e la ricerca”.Lo dichiara il presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, primo firmatario del provvedimento, sull’approvazione all’unanimità dell’emendamento che autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita.