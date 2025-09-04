Automotive: domani incontro alla Regione Lazio

Domani, venerdì 5 settembre, alle ore 13, presso la sala Aniene della Regione Lazio (via Cristoforo Colombo 212, Roma), il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, terrà un punto stampa al termine di un incontro incentrato sull’automotive, al quale parteciperanno le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e i sindaci di Cassino e Piedimonte San Germano.

L’appuntamento è stato organizzato per aprire il confronto sulle modalità di attuazione degli strumenti della legge 46 per gli investimenti sull’innovazione delle imprese dell’indotto, e nella prospettiva della partecipazione della Regione Lazio alla riunione Ara (Alleanza delle regioni automotive) che si terrà a Monaco di Baviera il 9 e 10 settembre prossimi.