Basket, Junior Nba Fip Under 13, arrivano i Draft Event

La Jr.NBA FIP U13 Championship entra nel vivo. Dopo la presentazione del progetto, avvenuta a Pesaro lo scorso 11 novembre , le 13 regioni coinvolte nel primo anno del torneo in stile NBA danno il via alle rispettive Leghe con i Draft Event.Organizzati dai Comitati Regionali FIP, i Draft Event saranno occasione di abbinare, attraverso sorteggio, le società Under 13 maschili e femminili alle franchigie NBA. Effettuate le associazioni, il draft event si concluderà con la consegna delle mitiche jerseys NBA, che saranno le canotte da gioco delle nostre squadre U13 per tutto l’arco della stagione.Materiale tecnico sarà fornito anche per gli allenatori e gli arbitri del campionato. Ad ogni società partecipante anche un pallone da basket (misura 6 o 7 a seconda della partecipazione alle Leghe femminili o maschili).Sono numeri impressionanti quelli del primo anno dell’accordo che unisce – prima volta a livello mondiale – la National Basketball Association ad una Federazione cestistica nazionale in un progetto di così ampia portata: 13 regioni, 16 leghe, 476 squadre, 5.800 fra giocatori e giocatrici, 700 arbitri in età giovanile.Dopo le Marche dunque, prima regione a celebrare il Draft Event nella suggestiva cornice della Vitrifrigo Arena di Pesaro, saranno Toscana e Sicilia a radunare i giovani protagonisti della Jr. NBA FIP U13 Championship in un’unica location. L’impianto San Marcellino di Firenze ospiterà il Draft Event delle Leghe della Toscana, una delle regioni maggiormente coinvolte con ben 79 squadre maschili (divise in due Leghe regionali, e da una Lega interregionale composta insieme alle squadre della Liguria) e 18 squadre femminili (Lega interregionale insieme all’Umbria).Contemporaneamente il PalaCus di Catania sarà teatro del Draft Event della Sicilia che, con le sue 10 squadre femminile, partecipa alla Lega interregionale con Campania e Calabria.Al termine dell’evento di consegna del materiale, tutte le squadre scenderanno in campo nell’opening weekend (quattro partite sabato, quattro partite domenica, trasmesso in diretta streaming sul sul canale Twitch Italbasket e sulla pagina Facebook FIP Sicilia.Nel corso del mese di gennaio, tutte le altre regioni coinvolte svolgeranno il Draft Event e, di seguito, cominceranno a giocare ricalcando nelle Leghe il format del campionato NBA.La formula della Jr. NBA FIP U13 Championship prevede che, al termine delle Leghe regionali e interregionali, le vincenti di ciascuna Lega (12 squadre maschili e 4 squadre femminili) si qualificano per il Final Event (9-11 giugno 2023, sede da confermare) dove giocheranno per l’ambito Anello Jr. NBA.Lega n.1 – Liguria (30 squadre)Lega n.2 – Liguria/Toscana (24 squadre)Lega n.3 – Toscana (32 squadre)Lega n.4 – Toscana (31 squadre)Lega n.5 – Lazio (34 squadre)Lega n.6 – Lazio (33 squadre)Lega n.7 – Lazio (34 squadre)Lega n.8 – Umbria/Marche (26 squadre)Lega n.9 – Marche (30 squadre)Lega n.10 – Puglia/Basilicata (30 squadre)Lega n.11 – Puglia (30 squadre)Lega n.12 – Puglia (30 squadre)Lega n.1 – Toscana/Umbria (22 squadre)Lega n.2 – Lazio/Sardegna (31 squadre)Lega n.3 – Marche/Abruzzo/Molise/Puglia/Basilicata (26 squadre)Lega n.4 – Campania/Calabria/Sicilia (33 squadre)Toscana -Location: Impianto sportivo “San Marcellino”, via Chiantigiana – Firenze (ore 9.00)Sicilia - Location: PalaCus Catania, via S. Sofia 98 – Catania (9.30). Live su Twitch Italbasket e pagina Facebook FIP SiciliaUmbria -Location: Palasport Foccià, via Salvatorelli snc – Perugia (ore 9.30)Marche - Location: Sala Regionale Sport & Salute, via Cameranense – Ancona (ore 19.00)Liguria - Location: Casa delle Federazioni, sala Riunioni, viale Padre Santo 1 – GenovaSardegna - Location: Pala Antonianum, via Monsignor Angioni 46 – Quartu Sant’Elena (ore 15.30)Puglia - Location: via Turati snc, c/o PalaBalestrazzi – BariCalabria - Location: Palasport Pentimele, Parco Pentimele – Reggio CalabriaLazio - Location: da confermare