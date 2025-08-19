Botulino: un'altra vittima in Sardegna, morta 62enne

C'è un'altra vittima per intossicazione da botulino in Sardegna: la 62enne Valeria Sollai è morta questa notte al Policlinico di Monserrato, dove si trovava ricoverata da diverse settimane nel reparto di Rianimazione, dopo aver mangiato pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina, svoltasi a fine luglio nella cittadina cagliaritana.

Sollai è la seconda vittima: l'8 agosto scorso era morta una 38enne, Roberta Pitzalis, anche lei intossicata dal botulino. Ora, quindi, si aggrava la posizione dell'unico indagato, Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove i prodotti contaminati sono stati mangiati.