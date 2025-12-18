Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:25
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Fvg, Amirante-Rosolen: 58mila euro progetto scuola S.Giorgio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Fvg, Amirante-Rosolen: 58mila euro progetto scuola S.Giorgio

La Regione assegna il contributo per il Documento di fattibilità della scuola secondaria di primo grado a San Giorgio di Nogaro.

(Prima Pagina News)
Giovedì 18 Dicembre 2025
Pordenone - 18 dic 2025 (Prima Pagina News)

La Regione assegna il contributo per il Documento di fattibilità della scuola secondaria di primo grado a San Giorgio di Nogaro.

"La Regione assegna al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario di oltre 58mila euro per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'ipotesi di mantenimento della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo".


Ad annunciarlo sono gli assessori regionali Cristina Amirante (Infrastrutture e Territorio) e Alessia Rosolen (Istruzione e Formazione), che ricordano come il finanziamento rientri nelle misure previste dalla legge regionale del 17 ottobre 2025 sulle Misure finanziarie multisettoriali 2025.

La norma destina risorse specifiche agli enti locali per garantire la sostenibilità economica e sociale dei servizi e delle infrastrutture per l'istruzione, con particolare attenzione ai plessi scolastici strategici per il territorio.

"Con questo provvedimento - sottolineano Amirante e Rosolen - l'Amministrazione regionale conferma la propria attenzione verso una programmazione responsabile degli investimenti in ambito scolastico. Il Documento di fattibilità rappresenta uno strumento essenziale per valutare in modo approfondito e trasparente le alternative progettuali, garantendo scelte sostenibili, coerenti con i bisogni educativi e con l'interesse pubblico del territorio".

L'istruttoria regionale, svolta dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, si è conclusa positivamente a seguito dell'integrazione della documentazione presentata dal Comune. L'ente ha infatti trasmesso una relazione coerente con le finalità della norma regionale e conforme alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà tenere conto della capienza complessiva del nuovo istituto scolastico a servizio dell'intero bacino dell'Istituto comprensivo, comprendente i plessi dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Porpetto e Torviscosa.

"L'intervento - concludono Amirante e Rosolen - si inserisce nel più ampio impegno della Regione Friuli Venezia Giulia a supporto dei Comuni nella pianificazione delle infrastrutture scolastiche, promuovendo qualità progettuale, razionalizzazione delle risorse e un efficace coordinamento istituzionale". 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

contributi
Fvg
infrastrutture
PPN
Prima Pagina News
San Giorgio di Nogaro
scuola
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it