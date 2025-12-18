Breaking news Infrastrutture - Fvg, Amirante-Rosolen: 58mila euro progetto scuola S.Giorgio

"La Regione assegna al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario di oltre 58mila euro per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'ipotesi di mantenimento della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo".



Ad annunciarlo sono gli assessori regionali Cristina Amirante (Infrastrutture e Territorio) e Alessia Rosolen (Istruzione e Formazione), che ricordano come il finanziamento rientri nelle misure previste dalla legge regionale del 17 ottobre 2025 sulle Misure finanziarie multisettoriali 2025.

La norma destina risorse specifiche agli enti locali per garantire la sostenibilità economica e sociale dei servizi e delle infrastrutture per l'istruzione, con particolare attenzione ai plessi scolastici strategici per il territorio.

"Con questo provvedimento - sottolineano Amirante e Rosolen - l'Amministrazione regionale conferma la propria attenzione verso una programmazione responsabile degli investimenti in ambito scolastico. Il Documento di fattibilità rappresenta uno strumento essenziale per valutare in modo approfondito e trasparente le alternative progettuali, garantendo scelte sostenibili, coerenti con i bisogni educativi e con l'interesse pubblico del territorio".

L'istruttoria regionale, svolta dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, si è conclusa positivamente a seguito dell'integrazione della documentazione presentata dal Comune. L'ente ha infatti trasmesso una relazione coerente con le finalità della norma regionale e conforme alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà tenere conto della capienza complessiva del nuovo istituto scolastico a servizio dell'intero bacino dell'Istituto comprensivo, comprendente i plessi dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Porpetto e Torviscosa.

"L'intervento - concludono Amirante e Rosolen - si inserisce nel più ampio impegno della Regione Friuli Venezia Giulia a supporto dei Comuni nella pianificazione delle infrastrutture scolastiche, promuovendo qualità progettuale, razionalizzazione delle risorse e un efficace coordinamento istituzionale".