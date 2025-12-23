Breaking news Infrastrutture - Genova: Capodanno, due treni notturni speciali per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Hai dimenticato la password? Clicca qui
I convogli partiranno da Genova Brignole alle 3 ed arriveranno a Savona alle 4.25 e a Sestri Levante alle 4.12.

(Prima Pagina News)
Martedì 23 Dicembre 2025
Genova - 23 dic 2025 (Prima Pagina News)

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026, il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali con partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio, per Savona (con arrivo alle 4.25) e per Sestri Levante (con arrivo alle 4.12). I due treni straordinari effettueranno tutte le fermate su entrambe le direzioni.

“Genova vuole farsi trovare pronta per il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, uno degli eventi di piazza più importanti d’Italia per la notte di Capodanno - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - sarà un appuntamento di grande richiamo, che porterà in città migliaia di persone. Per questo motivo, abbiamo scelto di potenziare il servizio ferroviario, attivando due treni straordinari per favorire il rientro in sicurezza e offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata. Un motivo in più per scegliere Genova, per raggiungerla in modo sostenibile e per aspettare tutti insieme la mezzanotte in piazza della Vittoria”. 

“Abbiamo deciso di acquistare una coppia di treni per dare l’opportunità a tantissimi giovani, giovanissimi e non solo di muoversi sulla tratta della città metropolitana e fino a Savona - ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Emilio Robotti – tornare a casa dopo il grande concerto di piazza della Vittoria sarà quindi possibile lasciando, comodamente i propri mezzi privati a casa: una soluzione comoda, sicura e ambientalmente sostenibile per una serata all’insegna della festa, dello stare insieme e del puro divertimento”.

L’acquisto da parte del Comune di Genova sarà effettuato con Trenitalia, tramite il contratto di servizio di Regione Liguria. Nei prossimi giorni i due treni straordinari saranno visibili sul sito e sulle app di Trenitalia per l’acquisto del titolo di viaggio. 


