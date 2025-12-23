Hai dimenticato la password? Clicca qui
Cultura
Aggiornato alle 16:00
Sci alpino: a Livigno torna la velocità, nove gli azzurri convocati

Debutto Cdm in programma per il 27 dicembre.

(Prima Pagina News)
Martedì 23 Dicembre 2025
Sondrio - 23 dic 2025 (Prima Pagina News)

Debutto Cdm in programma per il 27 dicembre.

Il debutto di Livigno nella Coppa del mondo di sci alpino è fissato per il 27 dicembre prossimo, timing della tradizionale tappa di Natale per oltre 30 anni ospitata da Bormio e che quest’anno si trasferisce nel Piccolo Tibet.


Tutto è pronto per la gara secca: una sola giornata per un superG tutto da scoprire, ma che gli addetti ai lavori definiscono di alta qualità.


Il programma prevede lo sci libero per la mattina del 26 dicembre, l’estrazione dei pettorali in piazza alle 18.30 della stessa giornata, poi il 27 la gara, con partenza prevista per le 11.30.

Sono nove gli azzurri convocati dal dt Max Carca per la gara: Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder.


Reduci dall’eccezionale 3 giorni della Gardena, con 3 podi ottenuti da tre atleti diversi e una grande prestazione di squadra, l’Italia è attesa a una conferma sul nuovo tracciato italiano.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

