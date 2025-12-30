Breaking news Infrastrutture - Oltre 300mila euro dal Mit per la viabilità nei piccoli Comuni della Basilicata: finanziati Tursi, Garaguso e Latronico

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Oltre 300mila euro dal Mit per la viabilità nei piccoli Comuni della Basilicata: finanziati Tursi, Garaguso e Latronico
Approvata la graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali per i Comuni sotto i 5mila abitanti: in Basilicata risorse per interventi su strade comunali e sicurezza della circolazione.

(Prima Pagina News)
Martedì 30 Dicembre 2025
Potenza - 30 dic 2025 (Prima Pagina News)

Approvata la graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali per i Comuni sotto i 5mila abitanti: in Basilicata risorse per interventi su strade comunali e sicurezza della circolazione.

La Basilicata ottiene nuove risorse per la manutenzione della rete viaria locale: con l’approvazione della graduatoria 2025 del Fondo dedicato agli investimenti stradali nei piccoli Comuni, arrivano oltre 300mila euro destinati a tre amministrazioni del territorio. I beneficiari sono Tursi e Garaguso, in provincia di Matera, e Latronico, in provincia di Potenza, con l’obiettivo di sostenere interventi mirati sulle strade comunali.

 

Il finanziamento punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della mobilità quotidiana, con lavori che possono includere ripristini del manto stradale, sistemazioni puntuali, riqualificazioni di tratti ammalorati e azioni per ridurre criticità legate a usura e dissesto. Per i centri sotto i 5mila abitanti, anche importi contenuti possono tradursi in cantieri rapidi e ad alto impatto, soprattutto sulle arterie di collegamento verso servizi essenziali, aree produttive e poli turistici.

 

A livello nazionale, la graduatoria 2025 individua 97 Comuni ammessi, per un valore complessivo di 12 milioni di euro, a fronte di migliaia di domande pervenute in poche settimane. L’impostazione del Fondo premia la capacità di presentare progetti concreti e cantierabili, favorendo interventi di manutenzione e riqualificazione che incidono direttamente sulla sicurezza stradale e sulla continuità dei collegamenti locali.

 

Per la Basilicata, il risultato rafforza la linea degli investimenti diffusi: risorse distribuite sul territorio, orientate a opere essenziali e immediatamente percepibili da residenti, pendolari e imprese. Le amministrazioni coinvolte potranno ora procedere con gli step tecnici e operativi previsti, in modo da trasformare il contributo in lavori e benefici misurabili sulla rete comunale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

