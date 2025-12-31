Hai dimenticato la password? Clicca qui
Cultura
Aggiornato alle 17:57
Breaking news Infrastrutture - Paita (Iv): "In Liguria cantieri fermi, giunta Bucci rassegnata per non urtare il governo"
Breaking news Infrastrutture - Paita (Iv): "In Liguria cantieri fermi, giunta Bucci rassegnata per non urtare il governo"

"Si faccia almeno in modo che i liguri non paghino i pedaggi per le tratte autostradali regionali fino a quando ci saranno i cantieri".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 31 Dicembre 2025
Genova - 31 dic 2025 (Prima Pagina News)

"Si faccia almeno in modo che i liguri non paghino i pedaggi per le tratte autostradali regionali fino a quando ci saranno i cantieri".

Per quanto riguarda la Gronda "siamo al terzo anniversario dell'inaugurazione del 'lotto zero'. E anche il Terzo Valico, è un'opera utilissima, ma vorrei vedere meno cerimonie e avere una data fine dei lavori".

Così la capogruppo di Italia Viva al Senato, Raffaella Paita, in un'intervista rilasciata al Secolo XIX.

"All'epoca feci presente che sulla Gronda mancavano soldi e Rixi mi rispose che facevano terrorismo. Non esiste un politico più pro-Gronda di me. Eppure, riscontro uno spirito di rassegnazione, per non urtare la maggioranza di governo. Idem sul tunnel Fontanabuona: Bucci ha detto che i lavori partivano a marzo, ma non ha specificato di quale anno.

E con la soppressione dei due Frecciargento tra Genova e Roma, l'isolamento della Liguria peggiora. Si faccia almeno in modo che i liguri non paghino i pedaggi per le tratte autostradali regionali fino a quando ci saranno i cantieri", conclude Paita.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Infrastrutture
Liguria
PPN
Prima Pagina News
Raffaella Paita
